Gioia Tauro, la Filt CGIL: “i numeri da record del Porto confermano il valore strategico del lavoro portuale”

“L’aumento dei volumi e dei TEUs movimentati nei primi sei mesi del 2025 non ci sorprende. Già tre mesi fa, la Filt CGIL aveva evidenziato come la crescita progressiva dei volumi stesse consolidando il primato del porto di Gioia Tauro tra gli scali italiani e il suo ruolo di eccellenza nel panorama mediterraneo“. E’ quanto afferma Mimmo Laganà, segretario generale Filt Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria. “Questo primato è il risultato di una combinazione di fattori strutturali, a partire dalla posizione strategica dello scalo e dalle scelte di investimento di MSC in innovazione e infrastrutture fondamentali. Ma il vero motore di questo successo sono stati, e continuano a essere, i lavoratori portuali: le loro performance, ormai riconosciute a livello nazionale e internazionale, hanno rappresentato il valore aggiunto che ha reso possibile il raggiungimento di traguardi che solo pochi anni fa sembravano irraggiungibili. Non può di certo mancare un prezioso riconoscimento a tutti i lavoratori che si sono affacciati nel mondo del lavoro negli ultimi anni, giovani che oggi stanno contribuendo fortemente allo sviluppo e la crescita dell’Hub gioiese“, rimarca Laganà.

“Il riconoscimento di questo impegno si è tradotto nella sottoscrizione di un accordo di secondo livello che ha previsto importanti benefici economici e di qualità della vita per tutti i lavoratori. Un risultato che testimonia quanto il lavoro portuale sia centrale nella crescita del porto. Adesso è il momento di proseguire su questa strada: rafforzare il ruolo strategico del lavoro e dei lavoratori, garantire sicurezza, salute e coesione sociale tra tutte le figure operative dell’area portuale. Sono temi fondamentali per continuare il percorso di sviluppo e consolidamento del porto di Gioia Tauro. In questo contesto, assume rilevanza anche il definitivo completamento dell’iter relativo all’articolo 17 e il suo finanziamento stabile, con l’obiettivo di offrire certezze occupazionali e retributive a chi è rimasto escluso dal processo produttivo così come è già in atto in altri porti italiani. L’istituzione dell’articolo 17, ottenuta con l’accordo del 2017 presso il Ministero, è stata uno degli obiettivi centrali della Filt CGIL e rappresenta una battaglia storica della nostra organizzazione. Chiediamo al Governo centrale di procedere in tempi celeri alla rimozione di tutti gli ostacoli burocratici, non si può più attendere, il porto necessità di indispensabili strumenti di flessibilità. Questi risultati dimostrano quanto siano state importanti le lotte sindacali e quanto determinante sia sempre stato, e continui ad essere, il ruolo dei lavoratori nel trasformare visioni in realtà concrete”, conclude Laganà.