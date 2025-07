Gioia Tauro: due siti di discariche a cielo aperto. La denuncia di un cittadino: “sono bombe ecologiche” | INTERVISTA

StrettoWeb

E’ chiara e netta la denuncia di un cittadino di Gioia Tauro, intervistato da Graziano Tomarchio per StrettoWeb, sulla condizione della strada comunale Vecchia Posta e della sopraelevata sull’A2, nel territorio di Gioia Tauro. “Qui ci sono bombe ecologiche con rifiuti di ogni tipo: eternit, elettrodomestici, gomme e tanto altro. Avevo chiesto al comune l’installazione delle telecamere ma nessuno ha fatto nulla. Tra l’altro, qui la notte mettono fuoco e noi respiriamo diossina”, afferma il cittadino.

“Va fatta una seria bonifica per rispristinare i luoghi e non avere tutte queste problematiche e vari disagi per chi ci passa”, conclude il cittadino. Di seguito l’intervista: