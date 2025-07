Giocagin 2025: un’esplosione di gioia al circolo Crucitti di Reggio Calabria

StrettoWeb

Anche quest’anno il Circolo Tennis Crucitti ha ospitato la tanto attesa manifestazione nazionale Giocagin – UISP, svoltasi in oltre 60 città italiane, appuntamento che da oltre trent’anni rappresenta un momento significativo per tutti i bambini delle scuole dell’infanzia che hanno aderito al progetto “Lo Sport a Misura di Bambino” durante l’anno scolastico 2024/2025. Organizzato con passione e cura nei dettagli, il saggio finale è stato, come sempre, un’occasione speciale, attesa con entusiasmo sia dai piccoli protagonisti che dalle loro famiglie. Oltre 350 bambini si sono esibiti in attività motorie e giochi sportivi, regalando sorrisi ed emozioni a genitori, nonni, zii, insegnanti e dirigenti scolastici. Un vero “Spettacolo Sportivo” che ha racchiuso in sé il senso più autentico del motto UISP “Il divertimento in movimento”.

Il presidente del Circolo, Demetrio Crucitti, da sempre punto di riferimento per l’accoglienza e l’inclusività, ha voluto ancora una volta rendere unica la giornata, premiando personalmente ogni singolo bambino con una maglietta e una coppa ricordo. A dare ulteriormente lustro all’evento la presenza del presidente UISP, Giuseppe Marra, a sottolineare, se mai ce ne fosse bisogno, l’importanza e l’ufficialità dell’evento. Ad ogni scuola dell’infanzia partecipante è stata inoltre consegnata una targa di ringraziamento per aver scelto di condividere anche quest’anno questo percorso sportivo ed educativo con il Circolo Crucitti.

Ore di festa, sorrisi, entusiasmo e vivacità hanno colorato l’intera manifestazione, rendendola indimenticabile. I bambini hanno avuto modo di mostrare con orgoglio i loro progressi davanti a chi li accompagna ogni giorno con affetto nel loro cammino di crescita.

A rendere il tutto ancora più magico, la comparsa della mascotte Stich, che con la sua simpatia ha fatto incursione nel bar del Circolo, scatenando applausi e corse per la foto ricordo. Immancabili gli scatti finali: con la mascotte, in gruppo, con le coppe alzate e le magliette indossate con fierezza. Vederli felici, gioiosi e pieni di energia ha riempito il cuore di tutti i presenti. Il Giocagin al Circolo Tennis Crucitti si conferma, ancora una volta, non solo un evento sportivo, ma un momento di comunità, condivisione e festa. E ogni anno, grazie all’instancabile impegno del Presidente Crucitti e dello staff, riesce a essere un appuntamento sempre più sentito, atteso e amato.