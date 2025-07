Gianni Versace, 28 anni dopo: il genio reggino della moda tra arte visionaria e tragedia

StrettoWeb

Il 15 luglio 1997, due colpi di pistola spegnevano per sempre il genio artistico di Gianni Versace, talento visionario di Reggio Calabria che aveva trasformato la moda in arte popolare, spettacolo e cultura di massa. Ammesso che la morte il talento possa spegnerlo davvero. La ‘Medusa’ è oggi brand di caratura mondiale, un’idea e uno stile portato avanti negli anni dai fratelli Santo e Donatella e che la tragica scomparsa di Gianni ha solo contribuito a rendere ancora più iconico.

Dalla sartoria di Reggio Calabria alle passerelle internazionali

Gianni Versace nacque il 2 dicembre 1946 a Reggio Calabria, una città di mare del Sud Italia che, a metà Novecento, non era esattamente una capitale del fashion al pari di Milano, Parigi e New York. Figlio di Francesca, sarta di talento, e Antonio, commerciante, Gianni cresce in un ambiente in cui il tessuto, l’ago e il filo sono strumenti di vita quotidiana. Da ragazzino trascorre ore nella piccola sartoria di famiglia, assorbendo i segreti del mestiere e sviluppando un occhio attento alle forme, ai colori, ai dettagli.

Dopo gli studi di architettura, nel 1972 si trasferisce a Milano, la capitale italiana del prêt-à-porter, iniziando a lavorare per marchi come Genny, Complice e Callaghan. In pochi anni, la sua firma comincia a emergere per l’audacia delle linee e la capacità di mescolare tradizione sartoriale italiana e suggestioni internazionali.

Nel 1978, insieme al fratello Santo e alla sorella Donatella, fonda la Gianni Versace S.p.A.. La prima collezione, presentata al Palazzo della Permanente di Milano, è già una dichiarazione di intenti: sensualità, provocazione, colore. Nasce un nuovo linguaggio della moda.

Lo stile Versace: il trionfo del glamour e del corpo

Gianni Versace non era uno stilista come gli altri. Dove altri cercavano sobrietà ed eleganza minimalista, lui osava. Le sue creazioni erano un inno alla sensualità e alla sicurezza di sé: abiti che fasciavano il corpo, scollature vertiginose, tagli asimmetrici, stampe audaci e tessuti innovativi come la maglia metallica (Oroton), che cadeva sul corpo come una seconda pelle.

Il suo universo estetico attingeva al classicismo greco-romano – iconica la Medusa, simbolo del brand – ma anche alla cultura pop, al rock’n’roll e all’arte contemporanea. Era un maestro nel trasformare le passerelle in veri e propri spettacoli, con scenografie teatrali e musiche pulsanti.

Fu lui a elevare le modelle a superstar: Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Cindy Crawford e Linda Evangelista diventano volti e corpi del “fenomeno Versace”. Artisti e celebrità – da Madonna a Elton John, da Tupac Shakur a Lady Diana – sceglievano i suoi abiti per dichiarare al mondo la propria unicità.

Versace aveva un dono raro: leggere lo spirito del tempo e anticiparlo. Nei ruggenti anni ’80 e ’90, il suo stile era perfetto per un’epoca che celebrava l’eccesso, la ricchezza, l’apparenza. Ma dietro ogni abito c’era anche un profondo rispetto per l’artigianalità e la tradizione sartoriale italiana.

La mattina del 15 luglio 1997: sangue sulle scale di Casa Casuarina

Miami Beach, ore 8.45 del mattino. Gianni Versace, come ogni giorno, esce dalla sua villa Casa Casuarina, un palazzo in stile mediterraneo sulla celebre Ocean Drive. Si reca a piedi al News Café per comprare riviste e giornali, salutando sorridente chi lo riconosce. È un uomo all’apice del successo, ma anche sereno, che ama la routine e la normalità.

Alle 8.45 rientra a casa. Mentre sale i gradini d’ingresso, un uomo gli si avvicina. Due colpi di pistola alla nuca. Versace cade sul marmo bianco, il sangue scorre lungo le scale di quella villa che era diventata il suo rifugio americano.

L’assassino si dilegua tra i vicoli di South Beach. È Andrew Cunanan, un 27enne già ricercato dall’FBI per una catena di omicidi lungo gli Stati Uniti. Il movente resta un mistero: alcuni parlano di un incontro casuale, altri di un rancore ossessivo mai confermato.

Per otto giorni, Miami vive nella paura. Poi Cunanan viene trovato morto su una houseboat poco distante da Casa Casuarina, suicidatosi con la stessa pistola.

La notizia della morte di Versace sconvolge il mondo. Celebrità, amici, collaboratori e migliaia di fan si stringono attorno alla famiglia. I funerali, celebrati nel Duomo di Milano, vedono sfilare il gotha della moda e dello spettacolo, in un silenzio irreale. Elton John e Lady Diana siedono fianco a fianco, simboli di un mondo che ha perso uno dei suoi più grandi innovatori.

Dopo la tragedia, la sorella Donatella prende le redini della maison. Non senza difficoltà, riesce a traghettare il marchio nel nuovo millennio, mantenendo vivo lo spirito creativo di Gianni e adattandolo alle nuove generazioni. Oggi Versace è un colosso del lusso globale, parte del gruppo Capri Holdings, ma resta fedele al DNA audace e glamour del suo fondatore.

Gianni Versace, 28 anni dopo

Gianni Versace era più di uno stilista: era un uomo che aveva saputo trasformare il Sud italiano in un trampolino per conquistare il mondo. Aveva sfidato convenzioni estetiche e sociali, celebrando la libertà, la bellezza e la diversità.

Ventotto anni dopo, Gianni Versace continua a vivere in ogni abito, ogni sfilata, ogni collezione che porta il suo nome. Il ragazzo di Reggio Calabria che sognava colori e stoffe è diventato leggenda, un simbolo di creatività senza compromessi.

Il 15 luglio non è solo l’anniversario di una morte violenta, ma anche l’occasione per ricordare un uomo che ha insegnato al mondo come la moda possa essere un linguaggio universale, capace di parlare di bellezza, potere, fragilità e desiderio.