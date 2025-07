Germanà (Lega): “Fondi Poc per la Sicilia fino a 2,5 mld. Il Cipess sosterrà investimenti e piani strategici”

StrettoWeb

“Nuova assegnazione di risorse alla Sicilia per aumentare la dotazione del Programma complementare operativo (Poc). Il Cipess ha stanziato oggi ulteriori 480 milioni di euro, portando il plafond del Poc Sicilia a 2,5 miliardi di euro. Desidero ringraziare il nostro sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Morelli, per la delibera che consentirà di aumentare gli investimenti previsti in Sicilia sulla la competitività, la trasformazione digitale e lo sviluppo dei sistemi urbani e territoriali della regione. Ciò consentirà di sostenere l’occupazione e, al tempo stesso, l’inclusione sociale”. Lo afferma il senatore Nino Germanà, segretario della Lega in Sicilia.

“I fondi Poc aiuteranno i processi per la creazione di nuove imprese e per l’attrazione delle stesse”

“Voglio sottolineare – riprende Germanà – che i fondi Poc aiuteranno i processi per la creazione di nuove imprese e per l’attrazione delle stesse. Le risorse del Poc, inoltre, verranno impegnate per il completamento di opere idrauliche e di difesa del suolo, e per l’efficientamento energetico e il potenziamento dei sistemi di raccolta dei rifiuti. Con la decisione odierna del Cipess e grazie all’impegno della Lega nel governo nazionale si fa un passo importante per sostenere i piani strategici del governo siciliano guidato dal presidente Schifani, assicurando risorse fondamentali in settori strategici e trainanti per la crescita del Pil e lo sviluppo economico. Domani accompagnerò il sottosegretario Morelli nel corso di una visita a Porto Empedocle”.