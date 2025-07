Il gelato di “Cesare” e il baccalà di “Dast” protagonisti al Festival “Band of Brothers” | VIDEO

StrettoWeb

Il centro storico di Roccella Jonica ha ospitato il “BOB”, il “Band of Brothers” Festival, evento che unisce enogastronomia, cultura e promozione territoriale calabrese che ha fatto il pieno di appassionati, curiosi e… golosi. Grandi protagonisti dell’evento circa 400 tra chef, pizzaioli, aziende gastronomiche, vignaioli, laboratori di pasticceria e artisti della mixology. In Calabria sono arrivati grandi nomi della cucina internazionale e tricolore, da Albert Adrià a Tala Bashmi, passando per Nino Rossi e Gabriele Bonci. Roccella Jonica ha fatto da cornice all’evento, svoltosi il 29 e 30 giugno, fra sapori, profumi, melodie e storie di Calabria.

E quando si parla di Calabria e cucina, non può mancare Davide Destefano, titolare di “Gelateria Cesare” che ha portato la dolcezza del gelato più famoso di Reggio Calabria all’interno del BOB. Insieme a lui anche Daniele Strangio, volto del ristorante “Dast” che ha conquistato tutti con il suo speciale baccalà con salsa “mole calabrese”, susine in carpione e noci di macadamia di Catona. Dolce e salato uniti in un mix unico e tutto reggino!