Futsal, Musumeci lascia la Futura: “vi ricorderò per sempre”

La Futura Calcio a 5 comunica che Luigi Musumeci non farà più parte della rosa gialloblu per la stagione 2025/2026. Il talentuoso calcettista catanese, protagonista di un’annata importante di crescita e risultati, ha deciso di proseguire la sua carriera più vicino a casa per ragioni lavorative. Musumeci è stato un elemento fondamentale nella stagione appena conclusa, contribuendo in modo determinante ai successi della squadra. Arrivato a novembre in un gruppo già affiatato, si è integrato immediatamente dimostrando grande professionalità e qualità umane.

“Mi sono sentito parte di questa famiglia fin dal primo giorno – racconta Luigi – Ricorderò per sempre momenti incredibili come la vittoria contro il Taranto in Coppa Italia e la qualificazione ai play-off. È stata una stagione di grande crescita, sia sportiva che personale, grazie a compagni eccezionali e uno staff fantastico“.

Dopo anni trascorsi lontano dalla Sicilia tra Roma e la Serie B, Musumeci è tornato al Sud con l’obiettivo di lasciare il segno. “Vivere l’esperienza in A2 Elite con questo gruppo è stato fondamentale per la mia maturazione. Ringrazio tutti, dai compagni alla dirigenza, ai tifosi che mi hanno sempre sostenuto“.

“Porterò con me ogni singolo ricordo e rapporto, dai miei compagni alla bellissima Scuola Calcio”. La Futura Calcio a 5 esprime profonda gratitudine a Luigi Musumeci per il contributo offerto e gli augura il massimo successo nelle nuove avventure, certi che porterà sempre nel cuore i colori gialloblu.