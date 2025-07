Futsal, Futura in diretta a Sky Calciomercato l’Originale

StrettoWeb

La Polisportiva Futura scrive una pagina mediatica importante nel panorama del calcio a 5 italiano, e dopo una stagione ricca di emozioni, il presidente Nino Mallamaci guarda già al futuro con grande ottimismo. In un’intervista rilasciata durante la trasmissione Sky Calciomercato l’Originale, andata in onda ieri sera dall’Arena dello Stretto, Mallamaci ha ribadito gli obiettivi della società: “Abbiamo sfiorato la Serie A, giocandoci i play-off, e l’anno prossimo vogliamo riprovarci con ancora più determinazione“.

Il calcio a 5 a Reggio Calabria non è solo uno sport, ma una vera e propria tradizione. “Qui abbiamo una storia decennale, con squadre che in passato hanno militato in Serie A, come il Reggio Calcio a 5“, ha ricordato Mallamaci. “È uno sport che appassiona e coinvolge tantissimo il pubblico. Quando abbiamo disputato i play-off, il nostro palazzetto, il Palattinà, impianto da 500 posti, lo stesso era tutto esaurito: non c’era spazio neanche per respirare!“.

Quell’entusiasmo contagioso, come lo definisce il presidente, sarà la molla per spingere la squadra a fare ancora meglio nella prossima stagione.

Un momento storico per la Futura

La partecipazione a Sky Calciomercato l’Originale è stato un momento di orgoglio per tutta la comunità reggina. Una delegazione della Futura ha portato in ambito nazionale le ambizioni del club, raccontando progetti e visione di crescita mentre i giovani talenti giallo-blu si dilettano nell’impianto outdoor della struttura del “tempietto”.

“Ringrazio il sindaco Falcomatà per l’accoglienza e l’attenzione dimostrata“, ha aggiunto Mallamaci, sottolineando l’importanza del sostegno istituzionale.

Con la passione dei tifosi e la voglia di riscatto, la Futura si prepara a vivere una stagione ancora più emozionante