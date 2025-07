Furioso incendio in Sicilia, i militari dell’esercito sgomberano uno stabile a rischio

StrettoWeb

Nel pomeriggio di ieri, una pattuglia dell’Esercito Italiano, in servizio ad Agrigento nell’ambito dell’Operazione “Strade Sicure”, durante un’attività di pattugliamento in Viale Cannatello, nel cuore del centro abitato, notata una densa colonna di fumo proveniente da una zona adiacente ad un edificio adibito a dimora per migranti, nel quartiere Villaggio Mosè, è intervenuta facendo evacuare l’area. Pur non essendo direttamente raggiunto dalle fiamme, lo stabile risultava già invaso da fumo denso, con il concreto rischio che si potessero saturare i locali interni, compromettendo la sicurezza delle persone presenti. Allertato il Corpo dei Vigili del Fuoco, i militari sono intervenuti immediatamente, sgomberando lo stabile e conducendo gli occupanti in un’area sicura, lontano dal pericolo. L’intervento è stato fondamentale per prevenire conseguenze gravi dovute all’inalazione di fumi tossici. L’azione, rapida e determinata, ha permesso di evitare conseguenze potenzialmente peggiori.

Poco dopo, sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia, con i quali i militari hanno collaborato attivamente per la gestione della viabilità e la sicurezza dell’area, supportando le operazioni di contenimento dell’incendio. In un momento in cui la Sicilia affronta l’emergenza incendi con crescente preoccupazione, l’Operazione Strade Sicure condotta dall’Esercito assume un ruolo di rilievo, non solo in operazioni di difesa ma anche in scenari di emergenza.