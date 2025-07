FUA di Messina: approvato il Piano degli Interventi

StrettoWeb

L’Assemblea dei Sindaci dell’Area Funzionale Urbana (FUA) di Messina (Messina, Venetico, Villafranca, Spadafora Saponara, Rometta, Itala, Scaletta, Alì Terme) ha approvato all’unanimità il Piano degli Interventi da presentare alla Regione Siciliana per accedere alle risorse territorializzate del PR FESR 2021-2027. Il piano prevede interventi per un importo complessivo di oltre 73 milioni di euro, corrispondente alla dotazione finanziaria assegnata alla FUA di Messina, e ulteriori proposte progettuali in overbooking per circa 400 milioni di euro, da sottoporre alla Regione per eventuale finanziamento nell’ambito della programmazione regionale.

Interventi

Gli interventi sono coerenti con la strategia territoriale già approvata nei mesi scorsi e riguardano, in particolare: il potenziamento del trasporto pubblico locale nel Comune di Messina; la rigenerazione urbana e la valorizzazione paesaggistica e naturalistica dell’intero territorio della FUA, con una forte attenzione al rilancio turistico sostenibile; la digitalizzazione dei procedimenti informatici nei vari comuni della FUA; ed ulteriori risorse per l’aiuto alle piccole e medie imprese che saranno utilizzati a regia regionale.

Si conclude così un percorso virtuoso, avviato nel 2024, che ha visto i sindaci impegnati in un processo condiviso: dalla definizione della strategia alla costruzione di un programma integrato di interventi, pienamente in linea con le priorità del PR FESR 21-27. Un piano che non rappresenta solo uno strumento attuativo, ma una vera e propria piattaforma per attrarre ulteriori investimenti futuri.

Le parole di Basile

“Un ringraziamento sentito- afferma il sindaco Federico Basile- va a tutti i sindaci per la collaborazione dimostrata, nonché agli uffici tecnici coinvolti, che hanno lavorato intensamente per predisporre il piano. Per la prima volta, infatti, la FUA di Messina è stata riconosciuta come organismo intermedio dalla Regione Siciliana, assumendo un ruolo centrale nella ricezione, valutazione e proposta di ammissione a finanziamento degli interventi territoriali”. Un passo importante per la crescita armonica e lo sviluppo sostenibile dell’area metropolitana messinese. Le due versioni dell’allegato 9 fanno riferimento ad un piano di interventi a coprire la somma di 73 milioni già destinata alla FUA di Messina, mentre l’altro è un piano di interventi ammissibile per oltre 400 milioni in overbooking da utilizzare su ulteriori e successivi programmi di finanziamento.