Freedom Flotilla, il messinese Mazzeo è rientrato in Italia

Il messinese Antonio Mazzeo, insegnante, giornalista, militante e pacifista, è rientrato in Italia, a Roma Fiumicino, con un volo di linea da Tel Aviv. L’uomo era a bordo della nave Handala di Freedom Flotilla, in viaggio verso la Striscia di Gaza. L’imbarcazione era carica di medicine e cibo per la popolazione. Mazzeo e altri 20 attivisti sono stati arrestati dall’Idf ma, sin da subito, grazie al lavoro del Ministro Tajani, la situazione si è conclusa in maniera positiva senza nessuna ripercussione..

Mazzeo è stato accolto da rappresentanti delle associazioni AssopacePalestina, Arci e Un Ponte Per, Freedom Flotilla, da Arturo Scotto del Pd, dal presidente dell’Osservatorio contro la militarizzazione della Scuola e delle Università, Roberta Leoni, e dall’ex senatore di Rifondazione Comunista, Giovanni Russo Spena.