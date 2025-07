“Frecce Tricolori” a Messina: ATM istituisce le navette “Air Show”

StrettoWeb

Il prossimo 2 e 3 agosto le “Frecce Tricolori” dell’Aeronautica Militare tingeranno di verde, bianco e rosso il cielo di Messina. Sabato 2 agosto si svolgeranno le prove generali dell’Air Show 2025, mentre domenica 3 agosto sarà la volta dell’evento acrobatico vero e proprio. In occasione delle due giornate dedicate alla spettacolare esibizione, è prevista la chiusura della via Consolare Pompea tra il torrente Fiumara Guardia e la foce del torrente Pace (a partire dal torrente Annunziata e oltre il torrente Guardia), con conseguente deviazione del traffico veicolare sulla strada Panoramica dello Stretto.

Dettagli

La macchina organizzativa del Comune è già attiva da settimane e anche ATM è pronta a fare la sua parte, predisponendo un servizio speciale al fine di invogliare tutti i partecipanti all’evento ad utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere l’area interessata dalla manifestazione. In particolare, ATM metterà a disposizione dei cittadini un servizio navetta dedicato. I bus, denominati per l’occasione “Air Show”, percorreranno un duplice percorso: per chi arriva dalla zona sud le navette ATM garantiranno i collegamenti tra la Stazione centrale e il Torrente Pace; per chi arriva dalla zona nord le navette ATM faranno la spola tra l’ Ospedale Papardo e il Torrente Guardia.

L’Azienda Trasporti potenzierà inoltre la Linea 1 (Shuttle 100), che – in considerazione delle prescrizioni stradali – transiterà dalla via Panoramica dello Stretto, e ottimizzerà i collegamenti con i parcheggi di interscambio, dislocati in tutte le zone della città. Gli automobilisti avranno quindi la possibilità di lasciare l’auto in una delle tante aree di sosta presenti sul territorio comunale e prendere il bus navetta o lo Shuttle per raggiungere il luogo in cui si svolgerà lo spettacolare evento delle “Frecce Tricolori”.

Atm ricorda che la maggior parte dei parcheggi dislocati in città si trovano lungo il percorso dello Shuttle o comunque nelle sue vicinanze. Tra questi ci sono:

Santa Margherita

• Parcheggio ZIR

• Parcheggio Villa Dante

• Parcheggio Viale Europa

• Parcheggio La Farina

• Parcheggio Cavallotti

• Parcheggio Cavalcavia Piastra

• Parcheggio Ex Gasometro

• Parcheggio Annunziata

• Parcheggio Papardo.

Navette saranno attivate, invece, per i parcheggi non serviti dalla Linea 1 e, in particolare:

Parcheggio Stadio S. Filippo – navetta di collegamento con la via Adolfo Celi (ex SS114)

Parcheggio Bordonaro e Socrate – navetta “Parcheggi – linea 12bis” di collegamento con il terminal ZIR

Parcheggio San Licandro – navetta di collegamento con il terminal Annunziata

Parcheggio Torri Morandi – navetta di collegamento con capolinea Shuttle.

Il potenziamento della linea 1 Shuttle 100 e le navette per i parcheggi saranno garantiti dalle prime ore del pomeriggio e fino al completo deflusso dei partecipanti alla manifestazione.