Francavilla Angitola e San Francesco di Paola, premio “Michele Affidato” a Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi | VIDEO

StrettoWeb

Si è svolta, lo scorso 20 luglio a Francavilla Angitola, in provincia di Vibo Valentia, come da tradizione, la 31ª Festa della gente di mare – premio “Michele Affidato” in onore di San Francesco di Paola. Riconoscimento, tra i più significativi in ambito culturale e sociale del territorio, è stato consegnato a Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi per il loro impegno nella promozione del territorio.

Grande soddisfazione da parte dei due coniugi, coppia affiatata sia nella vita e sia in ambito lavorativo: “siamo impegnati a raccontare le bellezze della nostra terra, disponibili a raccontare tutto ciò che succede”.