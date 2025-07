Filt Cgil: “bene la trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale”

StrettoWeb

“Dopo otto lunghi anni si raggiunge un risultato tanto auspicato che consentirà la stabilizzazione di lavoratori che erano rimasti fuori dal ciclo produttivo portuale e l’inserimento di giovani che saranno funzionali per la gestione dei picchi operativi del porto”. Ad affermarlo Amedeo d’Alessio della Filt-Cgil nazionale e Salvatore Larocca della Filt Cgil della Calabria sull’approvazione dell’emendamento sulla trasformazione della Gioia Tauro Port Agency in impresa portuale, aggiungendo che “apprendiamo con favore questo provvedimento”.

Secondo Filt Cgil e Filt Calabria “era una necessità improcrastinabile che garantirà al porto di Gioia Tauro di rispondere alle esigenze di movimentazione delle merci con uno strumento in grado di fornire lavoro qualificato in previsione della crescita dei volumi prevista nei prossimi anni”. “Un risultato importante raggiunto – affermano infine le due organizzazioni sindacali di categoria della Cgil – grazie ad una fruttuosa sinergia istituzionale con la presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale, con la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del settore portuale che ha rispettato gli impegni assunti con la nostra organizzazione, in occasione della recente visita al porto di Gioia Tauro, e infine con le imprese presenti in porto che attivamente partecipano alla costituzione Gioia Tauro Port Agency”.