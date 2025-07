FI Villa San Giovanni contro Caminiti: “basta offendere precedenti amministrazioni”

StrettoWeb

“Il partito di Forza Italia dice basta a questo metodo arrogante e supponente di amministrare con la costante dell’offesa verso il lavoro fatto dalle passate amministrazioni che oggi il Sindaco Caminiti sta portando a frutto. Avremo modo di entrare nel merito delle opere in fase di realizzazione e sicuramente siamo contenti dell’avvio dei lavori del parcheggio di Via Mazzini ma animare continuamente la polemica politica con frasi offensive verso amministratori del passato, come da prassi oramai da parte del Sindaco e della sua squadra, oggi nei confronti dell’ex Sindaco Siclari, in passato avverso altri amministratori, rappresenta un metodo che sta veramente facendo scendere il livello della politica Villese e che non possiamo accettare oltremodo“. È quanto afferma il Coordinamento Comunale di Forza Italia Villa San Giovanni.

“Il Sindaco ci invita al dibattito pubblico, peccato che ogni qual volta qualche Amministratore o ex propone soluzioni alla risoluzione di determinate problematiche le stesse cadono nel dimenticatoio e nel disinteresse di un’amministrazione che è sensibile solo ai propri fans e non ad una politica che comunque rappresenta una parte consistente della cittadinanza.

Basti pensare alla proposta formulata dai tre massimi rappresentanti cittadini dei partiti di centro destra, Forza Italia, FdI e Lega in merito allo spostamento della statua ove il Sindaco, ad oltre trenta giorni dalla presentazione di quel percorso alternativo alla sua scelta di governo, non ha inteso rispondere o quantomeno incontrare i partiti per aprire il dialogo su quanto proposto.

Pertanto di quali dibattiti parla il Sindaco se si dimostra sorda ad ogni possibilità di confronto con i partiti che da sempre sono istituzioni democratiche costituzionalmente riconosciuti. Ed allora, nel rimandare al Sindaco le gravi accuse rivolte all’ ex Sindaco Siclari, chiediamo alla stessa di aprire un dibattito sulle sue scelte e sul lavoro portato avanti dalle amministrazioni passate di cui oggi Lei sta raccogliendo i frutti nella consapevolezza che tutto quello che riuscirà a programmare, sino ad oggi molto poco con la sua amministrazione, magari sarà definito ed inaugurato da altri perché questa rappresenta la normalità di una continuità amministrativa seppur non politica che è sempre esistita e che solo questa amministrazione non intende riconoscere.

Le gravi offese che la Sindaca rivolge al passato fanno realmente “scadere” il suo ruolo in modo inesorabile a danno dell’immagine di una Città che merita altro e non solo in termini di opere ma soprattutto in termini di rilancio di immagine che sicuramente non si concretizza con questi comportamenti che non rendono onore alla fascia tricolore che si indossa e che deve essere rappresentativa di tutti e non solo dei propri elettori. Diffidiamo pertanto il Sindaco nel continuare con questo modus operandi che non sarà mai giustificato anzi oggetto di una nostra continua e totale contrarietà“, conclude il Coordinamento Comunale di Forza Italia di Villa San Giovanni.