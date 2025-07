La denuncia di FI Bagnara: “perchè da 3 anni paghiamo il lavaggio strade ma non viene effettuato?”

StrettoWeb

“Finalmente dopo 3 anni e un mese di affidamento del servizio integrato di raccolta, trasporto, avvio a recupero e smaltimento dei rifiuti urbani, l’amministrazione comunale comunica che in data 24 Luglio avverrà il lavaggio delle strade che interessano l’isola pedonale, un servizio che da capitolato doveva essere effettuato due volte la settimana“. È quanto dichiarato, attraverso una nota pubblicata sui social, da Forza Italia Bagnara.

“A tal proposito – prosegue la nota di FI – è d’obbligo chiedersi perché nei tre anni di affidamento del servizio, il lavaggio strade che non è stato effettuato è stato comunque pagato, e perché si è continuato a pagare gli altri servizi come:

Spazzamento meccanico da effettuarsi 6 volte la settimana, per non meno di 6 ore al giorno che non viene realizzato dal maggio 2023; Servizio di spazzamento manuale del territorio comunale mai eseguito nella sua interezza; Servizi aggiuntivi per la stagione estiva con aumento della frequenza di ritiro per la varie tipologie di rifiuto, mai realizzato nella sua interezza.

Appare evidente lo scarso interesse dell’Amministrazione nel controllare l’esecuzione del servizio e a richiedere le necessarie penalità per la mancata esecuzione di servizi che sono pagati profumatamente dai cittadini di Bagnara che ogni mese pagano € 93.693,84 alla ditta Muraca”.

“Infine, è doveroso sottolineare come, nonostante la raccolta differenziata venga regolarmente effettuata dai cittadini, non si sia mai tradotta in un reale ritorno economico per la comunità. Le royalties previste dal capitolato, che la ditta avrebbe dovuto versare proprio in virtù della raccolta dei rifiuti differenziati, non risultano mai corrisposte. Eppure, nessun intervento concreto è stato adottato dall’Amministrazione per riscuotere quanto dovuto, né per verificare i reali quantitativi avviati a riciclo.

Tutto questo mentre le bollette continuano a mantenersi su livelli altissimi: i cittadini di Bagnara pagano bollette molto care senza alcuna riduzione nonostante la qualità e la quantità dei servizi offerti risultino ben al di sotto di quanto previsto dal contratto. È dunque legittimo domandarsi per quanto tempo ancora si dovrà tollerare un tale spreco di denaro pubblico e una così palese mancanza di controllo“, conclude Forza Italia Bagnara.