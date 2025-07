Festino di Santa Rosalia, Aricò: “attiviamo 14 treni speciali per agevolare i collegamenti”

StrettoWeb

“Il Festino di Santa Rosalia è un momento di devozione, cultura popolare e partecipazione collettiva che richiama ogni anno migliaia di persone tra residenti, abitanti di tutta l’Isola e turisti. È l’essenza dell’identità palermitana. Per questo, la Regione Siciliana in collaborazione con Trenitalia che gestisce il servizio, ha ritenuto fondamentale offrire in occasione della festa un servizio potenziato di treni che consenta spostamenti più sicuri e sostenibili”. A dirlo è l’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità Alessandro Aricò, commentando l’attivazione di 14 treni straordinari sulle tratte “Palermo Centrale – Palermo Giachery”, “Palermo Centrale – Piraineto”, “Palermo Centrale – Cefalù” e “Palermo Centrale – Agrigento”. I servizi circoleranno lunedì 14 luglio e nella notte fra il 14 e 15 luglio 2025.

«Il nostro obiettivo – prosegue Aricò – è quello di fornire a quanti vogliano vivere il Festino un sistema di trasporti efficiente e accessibile senza preoccuparsi del traffico o del parcheggio una mobilità alternativa. Invitiamo tutti, quindi, a sfruttare questa opportunità per lasciare l’auto a casa e godere appieno della festa nel cuore della città».

Trenitalia consiglia di acquistare in anticipo il biglietto del treno. Nella stazione di Palermo Centrale è previsto un presidio di Assistenza alla Clientela e di FS Security.