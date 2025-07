Ferrovie, Aricò sul cantiere della Palermo-Catania: “entro ottobre l’apertura della tratta Bicocca – Catenanuova”

StrettoWeb

L’assessore regionale alle Infrastrutture e alla mobilità, Alessandro Aricò ha compiuto un sopralluogo nei cantieri del nuovo collegamento ferroviario Palermo-Catania. Una visita, richiesta dallo stesso Aricò, per verificare lo stato di avanzamento dell’opera, in particolare del lotto 6 “Bicocca-Catenanuova”, che prevede il raddoppio della linea per un tratto di 38 chilometri, e del lotto 4b “Nuova Enna-Dittaino”, di 15 chilometri.

“Quest’opera – ha detto l’esponente dell’esecutivo regionale – rappresenta una svolta importante per i collegamenti ferroviari in Sicilia, per l’importanza degli investimenti e per l’impatto che avrà sul sistema dei trasporti dell’Isola. Entro ottobre l’apertura della tratta Bicocca – Catenanuova. È uno sforzo finanziario e ingegneristico senza precedenti, grazie all’impegno e alla collaborazione istituzionale tra il governo Schifani, lo Stato e al lavoro del gruppo Fs e delle imprese in azione dei cantieri”.