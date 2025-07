Fashion Day 2025, spazio alla solidarietà con Casa Paese

StrettoWeb

Da qualche giorno si è concluso l’ormai fisso e storico appuntamento di moda della Fashion Day dello Stretto, una kermesse di moda, organizzata dal duo Antonio Sapone e Giovanni Barcella, che anche quest’anno presso l’Arena dello stretto di Reggio Calabria nelle date del 22-23 luglio ha allietato la platea con concorsi di bellezza, sfilate di alta moda e collaborazioni di alto spessore con brand nazionali e internazionali.

Ogni anno l’Associazione “Arte Moda sullo Stretto”, presieduta dal duo citato, permette al pubblico reggino di racchiudere in queste due giornate una rassegna che dà spicco e spessore a tutta la cittadinanza, inoltre mettendo in mostra non solo i talenti nazionali e locali nell’ambito della moda, dell’arte e dello spettacolo, ma anche patrocinando e dando spazio e visibilità a lodevoli iniziative solidali.

Quest’anno la Fashion Day ha voluto dare voce e spazio alla struttura assistenziale di Casa Paese, sita nel piccolo borgo di Cicala in provincia di Catanzaro, struttura nata dall’idea e l’impegno dell’associazione Ra.Gi Calabria, presieduta dalla Dottoressa Elena Sodano. La struttura da anni rappresenta un modello assistenziale e di cura d’ecellenza, affermato ormai a livello nazionale e internazionale, offrendo un approccio inclusivo e affettivo diverso rivolto ai pazienti affetti da patologie neurodegenerative come l’Alzheimer.

Casa Paese rappresenta una vera e propria oasi terapeutica che attraverso i suoi colori e le immagini dei murales dei luoghi che la compongono, attraverso le attività giornaliere che ripercorrono le vecchie routine e attraverso i piccoli gesti di vicinanza e affetto rivolti a pazienti e familiari, riesce a dimostrarsi un unicum nel suo genere, dove il più forte farmaco è la prossimità e il sorriso.

Questo vero e proprio gioiellino assistenziale è riuscito negli anni a farsi conoscere e ad essere preso come esempio anche su altri territori, oltre che a sviluppare una più forte rete territoriale in Calabria. All’interno però dei prossimi obiettivi di Casa Paese c’è quello di arrivare anche su altri territori e di farsi conoscere sempre di più per stimolare ulteriormente il circolo vizioso positivo creato e pertanto grazie al supporto anche di realtà locali operanti sul territorio reggino ha deciso di promuovere le proprie attività e soprattutto porsi l’obiettivo chissà di presentarsi anche sul nostro territorio metropolitano.

In particolare grazie al supporto dell’associazione ReteSociale del presidente Bruno Monorchio, che ha potuto inoltre contare sul supporto di tutta la sua squadra e del delegato all’attività Paolo Cutrupi, e del Presidente Mimmo Praticò, storica figura del mondo imprenditoriale e sportivo, la storia di questa struttura è riuscita a “salire sul palco” della Fashion Day dello Stretto 2025.

Infatti, la kermesse ha sin da subito sposato il progetto di Casa Paese e voluto dare modo attraverso le parole di Monorchio e Praticò di raccontare il progetto e dare modo a tutti di conoscere la sua storia e i suoi canali di comunicazione, lanciando inoltre lo spunto/provocazione affinché si possa avere la possibilità un domani di avere un progetto analogo sul nostro territorio metropolitano, oltre che una collaborazione solidale con altre realtà cittadine per dare testimonianza e fare una rete solidale sul tema.

L’organizzazione della Fashion Day, ampiamente ringraziata da tutte le componenti operative, si dimostra ancora una volta un modello di valorizzazione del bello e dell’eleganza, anche e soprattutto del cuore. Gli stimoli lanciati sul palco da Praticò e Monorchio sono stati ampiamente apprezzati dai presenti e hanno lasciato tutti con la speranza e la voglia di vedere al più presto esempi analoghi di Solidarietà e Assistenza come Casa Paese anche su Reggio Calabria.