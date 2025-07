Gli europarlamentari Lucano e Salis in visita alla tendopoli di San Ferdinando

StrettoWeb

Questa mattina una delegazione di europarlamentari di Avs ha visitato il campo tendopoli di San Ferdinando in cui vive un gruppo di migranti. L’iniziativa è stata organizzata dall’eurodeputato Domenico Lucano (The Left). Erano presenti anche Ilaria Salis (The Left) e Benedetta Scuderi (Green). “Non vogliamo spettacolarizzare il dolore: vogliamo – ha detto Lucano – che l’Europa sappia delle condizioni delle persone che vivono in questo luogo. Fa malissimo vedere da vicino come centinaia di lavoratori, sotto un sole cocente, vivano in tali strutture molto insalubri e insicure. Vogliamo denunciare la complicità della Prefettura di Reggio Calabria nel mantenimento di tale situazione inumana. La soluzione al ripristino della dignità è la ripopolazione dei paesi calabresi abbandonati, in cui i residenti della baraccopoli possono essere accolti e inclusi nelle nostre comunità, così bisognose di vita”.

“Nel corso dell’incontro – rimarca una nota – sono intervenuti anche i lavoratori della tendopoli, impiegati nei campi come braccianti, che hanno illustrato le loro condizioni di vita, senza bagni, acqua ed elettricità”.