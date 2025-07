Estate Reggina? No, “Un’estate mancata”: il 17 luglio l’evento di FI Giovani | INFO

StrettoWeb

“Quello dell’estate reggina è un programma fatto di grandi numeri, con un cartellone, presentato in pompa magna dall’Amministrazione comunale nei giorni scorsi, di oltre 500 eventi e un budget di quasi 1,4 milioni di euro ma che, nei contenuti e nella visione, delude profondamente: quest’Estate reggina targata Falcomatà sembra più un insieme di eventi fatti per mera campagna elettorale, una realtà neanche troppo celata, ma indegna per una città a forte vocazione turistica“. È quanto dichiara in una nota il coordinamento di Forza Italia giovani Città Metropolitana di Reggio Calabria.

“È chiaro che dietro l’apparente abbondanza di appuntamenti si celi una realtà ben diversa: gli eventi, spesso scollegati tra loro e privi di un’identità culturale condivisa dai più, sembrano finalizzati più alla propaganda elettorale che alla costruzione di una strategia turistica solida e riconoscibile. Fatta eccezione per le iniziative private, le attività di quest’ Amministrazione risultano impalpabili“.

“Si continua a confondere l’intrattenimento con lo sviluppo del territorio: il calendario presenta così una serie di contenitori vuoti, in continuità con le logiche personalistiche già applicate in passato, vedi il caso emblematico di manifestazioni come il Sunsetland fest o i DJ set all’Arena dello Stretto, che presentano i tratti di eventi privati camuffati da manifestazioni pubbliche”.

“Per questo motivo, il Coordinamento Forza Italia Giovani Reggio Calabria ha promosso per il prossimo 17 luglio alle ore 19.00 al Net1 Beach Club l’iniziativa “Un’ estate mancata”, un momento di confronto in cui analizzeranno tutte le gravi mancanze dell’attuale programmazione estiva e approfondiremo cosa significhi oggi essere davvero una città turistica. Un’occasione per costruire insieme un vero progetto di estate reggina, l’estate che questa città merita”.