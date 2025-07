Emergenza incendi in Calabria, Mammoliti (PD) presenta un’istanza: “ecco cosa serve per prevenirli”

StrettoWeb

“Nel corso degli anni in Calabria l’incuria del territorio, lo spopolamento, l’abbandono delle campagne e il mancato presidio del territorio con risorse umane dedicate hanno favorito il propagarsi di incendi devastanti nel periodo estivo e smottamenti e frane nel periodo invernale. Tutto ciò ha prodotto danni incalcolabili sia dal punto di vista ambientale che economico-produttivo, oltre ad esporre a gravi rischi la stessa incolumità delle persone, spesso provocando anche la perdita di vite umane. In questi giorni la Calabria è stata interessata da numerosi incendi e negli ultimi sette mesi da ben 178 roghi per come si apprende dal Report stilato da Legambiente “l’Italia in fumo”. La nostra regione risulta in cima alla classifica, dopo la Sicilia, per ettari bruciati (oltre 3.600 ettari)”. Così in una nota il consigliere regionale del PD Mammoliti.

“Il fenomeno ha avuto una particolare accentuazione nelle province dell’area centrale con roghi di vaste proporzioni provocando chiusure di strade al traffico, evacuazioni di alcuni villaggi turistici e abitazioni private. Infatti, il centro operativo Nazionale dei Vigili del Fuoco, su richiesta del Comando Regionale, ha disposto rinforzi che arriveranno dalla Toscana per supportare l’intensa attività dei Vigili del Fuoco di Vibo Valentia che nonostante la carenza di personale si stanno dedicando con abnegazione e tanta professionalità”.

“In tale direzione ho presentato al Presidente di regione, anche nella sua qualità di Responsabile della protezione Civile, e all’Assessore all’Agricoltura e Forestazione, formale istanza per chiedere la predisposizione di un’apposita attività di ricognizione degli effetti prodotti dagli incendi e di ripristino e rigenerazione delle aree devastate dalle fiamme. Solo attraverso la cura e la manutenzione del territorio da sostenere con adeguati investimenti e risorse umane, coinvolgendo tutti gli attori responsabili e competenti, si potranno prevenire gli incendi e le alluvioni nel già fragile territorio calabrese” si chiude la nota.