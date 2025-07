Emergenza incendi, l’allarme dal PD: “107 roghi in un giorno, la Calabria è in ginocchio”

StrettoWeb

“I 107 incendi registrati in un solo giorno in Calabria, con territori devastati, comunità evacuate e disagi alla viabilità, certificano in modo drammatico quanto il Pd denuncia da anni: la Calabria è priva di una strategia seria e strutturata di prevenzione. L’allarme rilanciato da Legambiente conferma quanto già emerso con i dati ufficiali diffusi dall’Ispra, che segnalavano la nostra regione come maglia nera nella gestione della prevenzione incendi e tra le più colpite d’Italia”. È quanto afferma, in una nota, il gruppo del Pd in Consiglio regionale.

“Il Rapporto Ecomafia 2024 di Legambiente ha già certificato come la Calabria sia terza in Italia per reati legati agli incendi boschivi, con la provincia di Cosenza, inoltre, detiene il triste primato nazionale, con 257 reati e 108 illeciti amministrativi. Le immagini di questi giorni, con fiamme che minacciano centri abitati come Amendolara, arrivano a lambire strutture sanitarie a Cassano allo Ionio e devastano la Locride, sono la prova concreta di una politica regionale miope e inefficace. Non basta affidarsi a droni e satelliti se mancano manutenzione ordinaria, gestione forestale e risorse umane. La tecnologia non può sostituire un piano organico di prevenzione, come ripetiamo da tempo”, prosegue la nota.

“Il Pd denuncia da anni che la Calabria non può più continuare a rincorrere emergenze estive tra promesse e propaganda. La maggioranza accetti la realtà e ascolti le proposte formulate da Legambiente e quelle che il Pd ha più volte sottoposto all’attenzione del governo regionale, anche con il progetto “TerraFerma Montagna Solidale”. Deve lavorarsi fin da subito a un progetto organico di recupero e tutela del territorio, con attenzione massima alla prevenzione sia dei fenomeni di dissesto idrogeologico che dei roghi. Il gruppo Pd — conclude la nota — continuerà a incalzare la giunta affinché abbandoni la propaganda e dia finalmente priorità a un piano serio, concreto e immediato, con risorse certe, personale adeguato e un controllo costante”.