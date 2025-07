Palermo, Elly Schlein in via D’Amelio per commemorare Borsellino

StrettoWeb

Il segretario nazionale del PD Elly Schlein anche quest’anno sarà presente a Palermo il 19 luglio in via D’Amelio, in occasione del XXXIII anniversario della strage in cui cosa nostra ha ucciso il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della scorta Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, e Claudio Traina. Lo rende noto il segretario regionale del Pd Sicilia, Anthony Barbagallo.