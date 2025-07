Elezioni Consiglio Geologi Calabria: info e modalità di voto

StrettoWeb

Indizione delle elezioni per il Rinnovo del Consiglio dei Geologi della Calabria, quadriennio 2025-2029. Di seguito l’avviso di convocazione, ai sensi del D.P.R. n. 169 dell’8 luglio 2005, recante “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali” (G.U.R.I. n. 198 del 26 agosto 2005).

“Si informano gli iscritti che, a norma del D.P.R. dell’8 luglio 2005 n. 169, concernente il “Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini Professionali”, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 198 del 26 agosto 2005, con Delibera n. 53 del 01.07.2025 sono indette le votazioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Geologi della Calabria per il quadriennio 2025-2029.

Nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al suddetto D.P.R., nonché di quanto disposto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020, e dal “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consigli dell’Ordine Nazionale e degli Ordini Regionali dei Geologi”, approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 dicembre 2020, il Consiglio di questo Ordine istituisce, presso la propria sede in Catanzaro alla via Federico Bisceglia n. 4, un unico seggio elettorale virtuale con accesso alla piattaforma per le elezioni in modalità telematiche, fissando il seguente calendario per le operazioni di voto (che, dunque, si svolgeranno esclusivamente in modalità telematica – Delibera ORG-C n. 41/2025 del 15 aprile 2025):

PRIMA TORNATA:

1° giorno: mercoledì 16 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

2° giorno: giovedì 17 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00.

In prima tornata, l’elezione sarà valida se avrà votato almeno la metà degli aventi diritto al voto (art. 3, comma 5 del DPR 169/05). L’avviso di raggiungimento (o meno) del quorum sarà pubblicato sul sito Web

dell’Ordine all’indirizzo www.ordinegeologicalabria.it

Nel caso in cui non si raggiunga il quorum in prima tornata, si passerà alla seconda tornata che si svolgerà secondo il seguente calendario:

SECONDA TORNATA:

1° giorno: venerdì 18 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

2° giorno: sabato 19 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

3° giorno: lunedì 21 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

4° giorno: martedì 22 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00.

In seconda tornata, l’elezione sarà valida se avrà votato almeno un quarto degli aventi diritto al voto (art. 3, comma 5 del DPR 169/05). L’avviso di raggiungimento (o meno) del quorum sarà pubblicato sul sito Web dell’Ordine all’indirizzo www.ordinegeologicalabria.it.

Nel caso in cui non si raggiunga il quorum in seconda tornata, si passerà alla terza tornata che si svolgerà secondo il seguente calendario:

TERZA TORNATA:

1° giorno: mercoledì 23 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

2° giorno: giovedì 24 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

3° giorno: venerdì 25 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

4° giorno: sabato 26 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00;

5° giorno: lunedì 28 luglio 2025, dalle 13:00 alle 21:00.

La terza tornata risulterà valida per qualsiasi numero di votanti (art. 3, comma 5 del DPR 169/05). Ai sensi dell’articolo 3, comma 13 del D.P.R. 169/2005, qualora in prima o in seconda tornata non si raggiunga il quorum richiesto, i voti precedentemente espressi non concorreranno al raggiungimento del quorum della successiva tornata: pertanto, gli elettori dovranno esprimere nuovamente il proprio voto nella tornata successiva.

Constatato il raggiungimento del quorum in prima o seconda tornata, ovvero al termine della terza tornata, il Presidente del Seggio Elettorale procede allo scrutinio delle schede, con la collaborazione del Segretario del seggio elettorale e del Referente tecnico della piattaforma online utilizzata per il voto – come previsto dall’ art. 3, comma 16 del DPR 169/05, e dall’art 4 del Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche. I risultati saranno pubblicati sul sito dell’Ordine dei Geologi della Calabria, all’indirizzo www.ordinegeologicalabria.it

Hanno diritto al voto tutti gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria, che risultano “non sospesi” alla data del 01.07.2025. Alla data odierna, il numero complessivo degli iscritti alle Sezioni A e B dell’Albo e dell’Elenco Speciale, aventi diritto al voto, è pari a 695.

Modalità di esercizio del voto

Considerato quanto previsto dal “Regolamento sulle elezioni con modalità telematiche dei Consiglio dell’Ordine Nazionale e degli ordini Regionali dei Geologi”, approvato dal Ministro della Giustizia in data 24 dicembre 2020; ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 31, comma 1 del D.L. 137/2020, convertito con Legge 176/2020, e delle modifiche approvate dal Ministero della Giustizia (cfr. B.U.M.G. n. 12 del 30 giugno 2025); in virtù di quanto stabilito nella seduta di Consiglio dell’ORG-C del 15 aprile 2025 (cfr. Delibera 41/25); il diritto di voto dell’iscritto “non sospeso” dovrà essere esercitato, esclusivamente, per via telematica.

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni e negli orari indicati nel presente avviso di convocazione. Il voto potrà essere espresso, dagli aventi diritto, da qualsiasi postazione informatica, fissa o mobile, con collegamento alla rete internet. L’espressione del voto avverrà mediante accesso alla piattaforma SkyVote, le cui caratteristiche di funzionamento sono reperibili all’indirizzo www.skyvote.it.

Le modalità di accesso alla piattaforma SkyVote saranno comunicate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), due giorni prima della data prevista per la prima tornata. In caso di mancato raggiungimento del quorum, tali informazioni saranno inviate nuovamente agli aventi diritto, prima dell’inizio della tornata successiva. Nella stessa PEC saranno contenuti i recapiti del gestore della piattaforma, per supporto tecnico durante le operazioni di voto.

È onere del votante avvalersi di dispositivi tecnicamente idonei per la connessione alla suddetta piattaforma SkyVote, senza che l’inadeguatezza dei medesimi dispositivi possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto.

Essendo il voto personale, e non essendo ammesso il voto per delega, il riconoscimento e l’abilitazione dell’elettore al voto telematico, mediante collegamento alla citata piattaforma, saranno effettuate attraverso specifiche funzioni, accessibili ai disabili, che garantiscono la verifica dell’identità dell’elettore mediante l’utilizzo combinato di i) codice fiscale, ii) password (trasmessa a mezzo posta elettronica certificata), e iii) OTP (one time password) inviata al riferimento telefonico indicato dall’elettore.

Si noti che uno stesso riferimento telefonico o codice fiscale non potranno essere utilizzati per l’espressione multipla di voto nella medesima tornata.

L’avente diritto esprime, in massima libertà e in maniera univoca, il proprio voto attraverso la scheda elettorale digitale, visualizzata dalla suddetta piattaforma e, dopo esplicita conferma del voto espresso, inserisce la medesima nell’urna telematica (che permette anche l’inserimento di schede bianche).

La scheda elettorale prevede un numero di spunte pari a 11, delle quali 10 destinate a candidati della Sezione A e 1 destinata a candidati della Sezione B. Sono considerati come “non apposti” i nominativi dei candidati della Sezione A eventualmente eccedenti il numero di 10, e di quelli della Sezione B eventualmente eccedenti il numero di 1.

È prevista la facoltà di esprimere un numero di preferenze inferiori al numero dei Consiglieri da eleggere. Il voto può essere espresso una sola volta, per ciascuna delle tre tornate previste. Il sistema di voto telematico rilascia, al votante, una ricevuta di avvenuta espressione del voto a mezzo posta elettronica certificata.

Per la Sezione A, sono eletti i 10 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; per la Sezione B, il singolo candidato che ha riportato il maggior numero di voti. Fermo quanto riportato nel presente avviso, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.P.R. 169/2005, le procedure elettorali e la normativa applicabile alle medesime sono consultabili sul sito web istituzionale dell’Ordine dei Geologi della Calabria, all’indirizzo www.ordinegeologicalabria.it

Candidatura

La candidatura, contenente i dati anagrafici e firmata dall’iscritto, deve essere inoltrata, via PEC, all’Ordine dei Geologi della Calabria, all’indirizzo [email protected] entro il 9 luglio 2025, con allegata fotocopia del documento di identità.

Le candidature sono pubblicate sul sito Web istituzionale dell’Ordine dei Geologi della Calabria (www.ordinegeologicalabria.it), nell’ordine cronologico di arrivo, anche raggruppate per liste, e ne è assicurata l’idonea pubblicazione per l’intera durata delle elezioni, ai sensi del comma 12, art. 3, del D.P.R. n. 169/2005.

Possono essere votati unicamente gli iscritti all’Ordine dei Geologi della Calabria, aventi diritto al voto, che abbiano espresso la propria candidatura come sopra indicato.

COMPOSIZIONE DEL SEGGIO

Il seggio è composto come segue:

Presidente: Fabio Procopio

Vicepresidente: Antonio Santoro

Segretario: Antonio Scrivo

Scrutatori: Bianca Mendicino, Roberta Romano

Supplente: Dario Chiarello.

Per ogni ulteriore informazione, invitiamo gli iscritti a controllare con regolarità la propria PEC.

E’ possibile consultare anche il seguente link: https://www.ordinegeologicalabria.it/schede/speciale-elezioni-org-calabria-quadriennio-2025-2029-3577/”.