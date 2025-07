Elezioni: in autunno 6 regioni al voto, le possibili DATE

StrettoWeb

Archiviata l’ipotesi di terzo mandato, si è aperta la partita delle candidature per le elezioni regionali dell’autunno. Sono sei le Regioni che andranno al voto (Campania, Marche, Puglia, Toscana, Valle D’Aosta, Veneto). Al momento non c’è accordo per votate in una data unica anche se il Governo Meloni spinge per questa ipotesi. Sono oltre 15 milioni di cittadini che saranno chiamati a votare per eleggere il nuovo presidente e il nuovo consiglio regionale nelle sei regioni italiane.

Date elezioni regionali

In Toscana le elezioni regionali, salvo sorprese, si terranno il 12 o il 19 ottobre. Nelle Marche, alcuni giorni fa, il presidente Acquaroli ha confermato che le elezioni si terranno a fine settembre. Le date del voto, in Valle d’Aosta, dovrebbero essere il 28 e 29 settembre, ma manca ancora l’ufficialità. Mentre in Veneto e Toscana si punterebbe a novembre quale possibile momento per votare. In Puglia ancora non ci sono ipotesi di date.