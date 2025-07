Ecologia Oggi, lavoratori sotto il sole nonostante l’ordinanza della Regione. Milia furioso: “si attende risposta dal Comune di Reggio”

StrettoWeb

“Non è accettabile che, nonostante l’ordinanza regionale, i lavoratori di Ecologia Oggi siano ancora costretti a operare sotto il sole cocente, in condizioni climatiche estreme. Il Comune intervenga immediatamente per tutelare la loro salute”. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia al Comune di Reggio Calabria, Federico Milia. “Grazie all’intervento delle sigle sindacali, anche i lavoratori di Ecologia Oggi rientrano tra le categorie a rischio citate nell’ordinanza regionale firmata dal presidente Occhiuto, che vieta lo svolgimento di attività all’aperto tra le 12:30 e le 16:00 in condizioni di esposizione prolungata al sole”.

“Nonostante ciò, da due settimane questi lavoratori attendono una comunicazione ufficiale da parte del Comune circa l’eventuale rimodulazione dei turni, con l’ipotesi di iniziare il servizio a partire dalle 19:00. Nessuna risposta è ancora arrivata. Ci troviamo di fronte a una colpevole inerzia che mette a rischio la salute dei lavoratori, esposti quotidianamente a temperature ben oltre i 35 gradi – conclude Milia – è urgente che il Comune si attivi per garantire ai lavoratori di Ecologia oggi una rimodulazione dei turni di lavoro in orari più sicuri”.