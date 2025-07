“E-state Messina 2025”: proseguono gli appuntamenti di luglio

StrettoWeb

Prosegue il cartellone “E-state Messina 2025”, promosso dall’Amministrazione comunale con un ricco programma di eventi musicali, artistici, culturali e ricreativi che animano Messina dal centro alle periferie, fino ai villaggi della zona nord e sud. Tra le principali location figurano Villa Dante, l’Arena Capo Peloro, il Giardino Corallo, unitamente alle numerose iniziative organizzate nei villaggi.

Arena Capo Peloro

Fino a sabato 26 luglio, spazio alla “Peloro Summer Challenge”, una kermesse dedicata allo sport e al divertimento. In programma tornei, stage, spettacoli e dj set, con protagoniste discipline come beach volley, crossfit, boxe, baseball five e altre attività. Il tutto sarà arricchito da esibizioni di danza, sessioni di yoga sulla spiaggia e spettacoli live, in un mix coinvolgente tra sport, musica e intrattenimento. Domenica 27 luglio, sempre all’Arena Capo Peloro, atteso il concerto dei Ricchi e Poveri, per un viaggio musicale attraverso i brani che hanno segnato intere generazioni.

Ganzirri

Sabato 26 luglio, nell’ambito della II edizione di Xiphias – Historica Caccia al Pescespada, alle ore 19.30, nel piazzale antistante la Chiesa di S. Nicola, si terrà “La Caccia al Pescespada: il racconto di una pesca millenaria”. Domenica 27 luglio, lungo il lago, andrà in scena la rappresentazione con i pescatori di spada, un evento ispirato alla memoria storica e alle tradizioni dello Stretto.

Villa Dante

Domenica 27 luglio: L’arte della danza, a cura dell’Associazione culturale A51. Martedì 30 luglio: Antichi e nuovi suoni di Sicilia, a cura dell’Associazione musicale “I Cantustrittu”. Mercoledì 31 luglio: Lucilla Show 2025, uno spettacolo divertente, interattivo e coinvolgente, tra canzoni, coreografie e sorprese per bambini e famiglie.

Eventi nei villaggi

Numerose le iniziative promosse da associazioni culturali e parrocchiali. Nella zona sud, è già entrato nel vivo il Palio della Vallata di Mili, che si concluderà il 30 luglio. L’evento è promosso dalle tre parrocchie della vallata: San Paolino Vescovo – Mili Marina; San Marco Evangelista – Mili San Marco; San Pietro Apostolo e San Giuseppe – Mili San Pietro – Tipoldo. Giovedì 24 luglio: “RadioDays 2.0 – Viaggio intorno alla Musica”, a cura dell’Associazione Teatro dei 3 Mestieri. Sabato 26 luglio, ore 20.00, a Larderia: “Vicoli d’Arte”, un viaggio tra estro, tradizione e sapori.

Nella zona nord, venerdì 25 luglio, ore 18.00, a Massa San Nicola: “Viaggio in Italia”, tra cartoline da borgo, giochi, quiz e caccia al tesoro. Sabato 26 luglio, a Ganzirri, in Piazza A. Cutugno, lo spettacolo musicale “Un ponte di musica tra Sicilia e Calabria”, a cura del gruppo folk Mata e Grifone.

Giardino Corallo

Domenica 27 luglio: in scena il duo comico Toti e Totino.

Si informa che lo spettacolo “Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay”, inizialmente previsto per il 7 agosto all’Arena di Villa Dante, è stato posticipato al 9 agosto, sempre nella stessa sede, per sopraggiunti problemi tecnici segnalati dagli organizzatori.

utti gli appuntamenti del cartellone “E-state Messina 2025” sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Messina, nella sezione dedicata agli eventi all’indirizzo https://eventi.comune.messina.it/