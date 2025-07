Drammatico incidente a Cosenza, scontro tra due auto: muore una donna di 65 anni, illesa la nipote

StrettoWeb

Domenica di metà luglio di sangue sulle strade calabresi. Una donna di 65 anni, è morta dopo un drammatico incidente a Cosenza sul viale Mancini. Miracolosamente illesa la nipote di 12 anni. Per cause ancora in corso di accertamento, due auto hanno impattato violentemente provocando il decesso della malcapitata. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi del caso, il medico legale, i vigili del fuoco e le ambulanze.

Oltre la 12enne, non ha riportato gravi ferite anche la terza persona coinvolta, il guidatore dell’altra vettura, sottoposta alle analisi per verificare l’eventuale assunzione di alcool o droghe.