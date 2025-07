Dramma in provincia di Messina: si ribalta un trattore, muore un 37enne

StrettoWeb

Dramma a Patti, cittadina in provincia di Messina, dove, a causa di un tragico incidente, ha perso la vita un uomo di 37 anni. Il giovane è rimasto schiacciato da un piccolo trattore mentre stava effettuando dei lavori di pulizia in un terreno agricolo. Sul posto le forze dell’ordine ed i medici del 118. Il 37enne sarebbe stato estratto dal mezzo già privo di vita. La salma del malcapitato è stata posta sotto sequestro dalle autorità ed stata trasferita a Messina per l’esame autoptico.

Foto di repertorio