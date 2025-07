Don Zampaglione, “influencer di Dio” da 15 milioni di views

StrettoWeb

“Siamo influencer di Dio fatti per il cielo“. È il commento rilasciato da don Giovanni Zampaglione, parroco di Masella e Montebello Jonico, in occasione del Giubileo degli influencer. “Da sempre ho fatto uso dei social media per diffondere il messaggio cristiano e altri riflessioni o messaggi che servono a far riflettere. Il prete attraverso questi nuovi spazi di relazioni sociali che sono i social media e i social network è chiamato ad essere portatore di SPERANZA e a dare tanto CORAGGIO a chi vive momenti difficili e di scoraggiamento“, aggiunge Zampaglione.

“Qualche anno fa un mio amico giornalista Giuseppe Toscano mi aveva definito il parroco più ‘social’ che tiene fissa sempre la barra dell’essere cristiano e quindi della fede. Nel fare la “benedizione” dei tablet altri mezzi di comunicazione ho spesso sensibilizzato i parrocchiani all’uso corretto dei mezzi di comunicazione, strumenti preziosi per veicolare le buone notizie, ma che possono ferire e alimentare campagne di odio e disinformazione. In pochi mesi FB e Instagram… (su Tik-Tok ci sono ma mai utilizzato) sono arrivato a 100.000 follower.

Proprio oggi grazie ai tanti follower e a coloro che leggono i miei post e riflessioni, ho raggiunto 15 mln di visualizzazioni!!! A me non rimanere che ringraziare tutti coloro che giornalmente condividono i miei post e i video. Alcuni addirittura sono diventati… virali!!! Concludo con le parole di Papa Leone che ci invita a rendere virali la ‘bellezza’ e la ‘luce della verità’“, conclude Zampaglione.