Domotek Volley, via anche Esposito: “giocatore meraviglioso. Grazie Lorenzo”

Addio alla mattina, new entry o riconferma nel pomeriggio. La strategia comunicativa della Domotek Volley Reggio Calabria sta regalando ai tifosi una serie di annunci, in entrata e in uscita, che stanno rivoluzionando il roster dell’ambiziosa società reggina che, dopo aver sfiorato la finale Playoff l’anno scorso, quest’anno vuole rinforzarsi puntando al bersaglio grosso.

Nella mattinata di oggi, la Domotek Volley ha annunciato l’addio di Lorenzo Esposito, forte palleggiatore che ha guidato la squadra amaranto fino al brutto infortunio subito nell’ultima gara di regular season della passata stagione e che lo ha tenuto fuori dai Playoff. “Salutiamo un professionista esemplare e un giocatore meraviglioso! Grazie infinitamente Lorenzo Esposito! Grazie di cuore!!“, il messaggio della Domotek.

Lorenzo Esposito vestirà la maglia della Rinascita Lagonegro, neopromossa in Serie A2.