Domotek Volley, ecco il secondo colpo: firmato Francesco Ciaramita

La Domotek Volley Reggio Calabria fa il bis. Dopo l’annuncio del promettete Giulio Parrini, ecco la seconda firma, pronta per far bene nel campionato 2025-2026 di A3 Credem. La società amaranto comunica ufficialmente l’ingaggio del giovane centrale Francesco Ciaramita, nato nel 2002. Il giocatore, nato a Milano ma cresciuto nel trapanese, precisamente ad Erice, porterà la sua notevole altezza di 201 centimetri a difesa della nuova maglia gialloblù, pronto a far crescere e far bene nel pacchetto “centrali”.

Francesco Ciaramita rappresenta un ingaggio interessante e tutto da scoprire: arriva dal campionato di B, in Calabria, con il Bisignano ed ha la giusta “fame” agonistica per provarci. Il pallavolista ha già maturato già diverse esperienze in carriera La sua struttura imponente e la grinta in campo lo rendono un atleta particolarmente adatto al progetto della Domotek.

“Ho immediatamente percepito che questo era l’ambiente giusto per me“, ha commentato Ciaramita. “La società ed il Mister Polimeni mi hanno trasmesso fin da subito la loro ambizione e io sono pronto a mettermi al servizio della squadra con tutto l’impegno e la giusta umiltà. La possibilità di confrontarmi quotidianamente con giocatori esperti, come ad esempio il Capitano Domenico Laganà è per me sfida avvincente e formativa”.

La dirigenza della Domotek ha espresso grande soddisfazione per l’acquisto, sottolineando come Ciaramita incarni perfettamente il profilo di giovane talento su cui la squadra intende puntare. Le sue caratteristiche fisiche e la predisposizione al lavoro lo rendono un elemento prezioso per la costruzione della rosa.

Con questo colpo di mercato, la Domotek Volley continua a presentarsi alla nuova stagione con ambizioni intriganti e determinate, volte a migliorarsi ancora.