Domotek Volley saluta Soncini: “grazie di tutto gladiatore”

“Salutiamo e ringraziamo il nostro gladiatore argentino: grazie di tutto Marco!“. Con questo messaggio social la Domotek Volley saluta Marco Soncini, schiacciatore argentino classe 1996, rivelatosi una risorsa importante nelle fasi più complesse della passata stagione con 20 presenze, 99 punti e 9 muri messi insieme. “Adesso che è passata l’euforia, posso dire che è stata un’esperienza bellissima“, aveva dichiarato Soncini nell’ultima intervista ai microfoni della società amaranto, ripercorrendo la stagione. “Il segreto? Non ero solo io a spingere: tutti hanno fatto la loro parte, ed è per questo che siamo arrivati lontano, nonostante le difficoltà“.

“Dalla prima partita con il palazzo semivuoto alle 4.400 persone che urlavano… è stata magia pura. La gente si è identificata con noi. Peccato non essere arrivati in finale, ma i ricordi resteranno per sempre: questa città e i suoi tifosi sono incredibili“. Parole al miele, quelle dichiarate dallo schiacciatore argentino che sottolineano come con la Domotek e Reggio Calabria sia un arrivederci, più che un addio.