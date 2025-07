Domotek Volley saluta Edoardo Murabito: “insieme siamo volati in alto”

StrettoWeb

Tempo di annunci in casa Domotek Volley Reggio Calabria. Sia in entrata che in uscita. Dopo aver salutato Marco Soncini e accolto al suo posto il giovane Giulio Porrini, la società amaranto ufficializza l’addio di un altro dei protagonisti della passata stagione: Edoardo Murabito. Il centrale classe 2004, nativo di Roma, ha messo insieme 20 presenze, 38 punti e 11 muri nella passata stagione in riva allo Stretto.

“Insieme, siamo volati in alto, veramente in alto! Oggi salutiamo e ingraziamo il giovane Edoardo Murabito! Grazie di cuore!“, il saluto social della Domotek Volley. C’è grande attesa per scoprire chi prenderà il suo posto nel roster a disposizione di mister Polimeni per una stagione che si prospetta ancor più scoppiettante di quella passata.