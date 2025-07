Domotek Volley: saluta Galipò, riconfermato Lopetrone

StrettoWeb

Un addio e una riconferma nel mercoledì di luglio della Domotek Volley Reggio Calabria. La società reggina sta rivoluzionando il proprio roster in vista della seconda stagione in Serie A3 che inizierà nei prossimi mesi. Sono giorni frenetici di addii, riconferme e novità di mercato. Al mattino, come di consueto, è arrivato uno dei tanti saluti rispetto al roster della passata stagione: questa volta è toccato a Francesco Galipò, giovane che ha vestito la casacca della Domotek per 20 volte con 3 punti all’attivo. “Portiamo con noi dei ricordi fantastici insieme! Grazie Francesco Galipò!“, il saluto social della società.

Domotek Volley, riconfermato Max Lopetrone

Nel pomeriggio è arrivata la riconferma di Max Lopetrone, tra i pochi reduci della prima avventura in Serie B rimasti in squadra, insieme a Domenico Laganà, libero amaranto al terzo anno consecutivo a Reggio Calabria.

“È stato un viaggio bellissimo fin’ora. Abbiamo vissuto momenti fantastici e altri più difficili, ma il bello è che ci siamo sempre rialzati. Sono felicissimo di essere ancora qui a Reggio Calabria“, racconta ai microfoni della società.

Le aspettative per la nuova stagione sono diverse rispetto al passato: “l’anno scorso eravamo una neopromossa in A3 e nessuno si aspettava il campionato che abbiamo fatto, nonostante infortuni e difficoltà. Ora ci saranno obiettivi diversi, sia personali che di squadra. Sappiamo quanto vale Reggio Calabria, quanto vale la nostra piazza, e dopo quello che i tifosi ci hanno dato l’anno scorso, dobbiamo dare di più“.

Il pubblico amaranto ha fatto registrare numeri da Superlega, ma mantenere questo entusiasmo non sarà semplice: “sarà difficile, quei numeri sono da Superlega, non da A3. Siamo stati fortunati perché abbiamo portato risultati. Per migliorare ancora, serve un gruppo forte che continui a vincere“.

Lopetrone ha dimostrato grande personalità la scorsa stagione, soprattutto dopo un infortunio: “psicologicamente non era facile, ma mi sono ripreso bene. Ho avuto compagni che mi hanno sempre sostenuto, facendomi sentire un titolare anche quando non ero in campo. Questo mi ha aiutato ad entrare in partita con fiducia“.

Appuntamento al PalaCalafiore, dove Lopetrone e compagni cercheranno di regalare altre emozioni alla calorosa tifoseria amaranto.