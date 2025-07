Il volley a Reggio Calabria è al sicuro dai cattivi: la Domotek riconferma “Spiderman” De Santis

StrettoWeb

La Domotek Volley ha annunciato ufficialmente la riconferma del libero Saverio De Santis per la prossima stagione. L’atleta calabrese, originario di Palmi, arriva a questa nuova sfida dopo un’annata di altissimo livello in amaranto, durante la quale ha dimostrato prestazioni di rilievo, caratterizzate da statistiche da record, grande entusiasmo e un notevole spirito di sacrificio.

La carriera di De Santis vanta esperienze in club di prestigio, tra cui Gioia del Colle, Lamezia e, soprattutto, Castellana Grotte, dove ha militato per quattro stagioni. Questi passaggi hanno contribuito alla sua crescita tecnica e personale, consolidandolo come un elemento di affidabilità nel ruolo.

Con soli 26 anni, De Santis può già contare su un bagaglio di esperienze significative, inclusa una parentesi in Superlega, che gli ha permesso di misurarsi con livelli di gioco e pressione elevati. La sua permanenza in amaranto si è rivelata positiva sotto ogni aspetto, confermandolo come un tassello importante per i progetti della società. La riconferma di Saverio De Santis rappresenta un segnale di continuità per la Domotek Volley, che punta a costruire una squadra competitiva puntando su elementi di qualità e già integrati nel sistema di gioco.

“Ripartiamo con tanto entusiasmo, con tanta voglia di fare bene“, esordisce il libero. “Vogliamo salire di un gradino, competere per traguardi più importanti. Abbiamo cambiato molti giocatori, servirà un po’ di tempo per amalgamarci, ma il valore c’è. Troveremo presto l’equilibrio giusto“.

Sul campionato che si annuncia più competitivo, De Santis non ha dubbi: “Se vuoi vincere, devi affrontare le squadre più forti. Quest’anno tutte verranno a Reggio Calabria per vincere, dovremo essere pronti“. E poi, quel sorriso quando parla dei tifosi: “L’anno scorso abbiamo toccato i 4000 spettatori, speriamo nel “sold out” ogni volta“.

Sulle novità della Domotek, tra doppio torneo e l’ingresso del femminile, le parole sono quelle di chi crede nel progetto: “Ampliare questo mondo amaranto è fondamentale. Lo sport è prima di tutto condivisione, integrazione. Porteremo più gente al palazzetto e avvicineremo nuovi ragazzi a questo sport“.

Ai tifosi sa cosa dire: “Continuate a sostenerci come l’anno scorso, faremo la nostra parte“. Sulle scelte tecniche evita i dettagli, ma sottolinea: “Ripartiamo da una base solida, quella dello scorso anno. Abbiamo aggiunto individualità dove serviva, siamo più completi. Ma il merito di chi c’era prima resta enorme: la Domotek oggi è rispettata anche grazie a loro“.