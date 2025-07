Domotek Volley, Munafò: “ripartiamo dai tifosi e dai pilastri del roster”

StrettoWeb

“Si riparte dall’entusiasmo del pubblico e da un gruppo consolidato“. Mirko Munafò, confermato come “scoutman” e assistente allenatore della Domotek Volley Reggio Calabria, traccia un bilancio della passata stagione e anticipa le novità per il nuovo campionato. “Il tifo durante i play-off è stato incredibile – racconta – e abbiamo mantenuto i pilastri del team: il capitano Laganà, Lazzaretto, Zappoli e i liberi Max Lopetrone e Saverio De Santis“.

Munafò ha approfittato dell’estate per crescere professionalmente: “ho ottenuto il secondo grado da allenatore e perfezionato l’uso del programma statistico di Lega Volley. Con Nuccio Vitetta, inoltre, abbiamo raggiunto ottimi risultati nel settore giovanile, portando gli Under 13 alla finale regionale S3,e aumentando il numero di giovani atleti“.

Sui nuovi acquisti, lo scoutman non nasconde l’ottimismo: “abbiamo ingaggiato giocatori di livello assoluto, alcuni con esperienza in categorie superiori. Saitta, il nuovo palleggiatore, in particolare, è un atleta da cui possiamo imparare tutti, anche noi staff tecnici“.

Il campionato si preannuncia combattuto: “affronteremo squadre rinforzate come Galatone all’esordio e Terni, dove gioca l’ex Antonio Picardo. Sarà una battaglia su ogni campo, ma il calendario è leggermente più favorevole rispetto allo scorso anno“.

Tra i ricordi più belli, Munafò cita l’ultima partita casalinga: “vedere il PalaCalafiore riempirsi all’improvviso mi ha dato i brividi. È la dimostrazione che la città sta abbracciando il nostro progetto. Lavoriamo ogni giorno per meritare questo affetto e portare sempre più tifosi in palestra“.

La Domotek si prepara dunque alla nuova stagione con un mix di continuità e novità, puntando a coinvolgere sempre più Reggio Calabria nella passione per la pallavolo.