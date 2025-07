Domotek Volley, lascia anche Giuliani: “due anni bellissimi insieme”

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria annuncia un altro addio rispetto al roster che, nelle ultime due stagioni (o le prime due, se preferite, visto la giovane età della società!) ha preso parte prima alla promozione storica in Serie A3 e poi alla cavalcata Playoff che ha portato i reggini a giocarsi la semifinale per la promozione in Serie A2. Quest’oggi a salutare è il giovane Fabio Giuliani, centrale classe 20006.

Sui social la società ha annunciato così la separazione: “due anni bellissimi insieme! Oggi salutiamo e ringraziamo il giovane Fabio Giuliani! Grazie di cuore!!“.