Domotek Volley: confermato l’allenatore in seconda Vandir Dal Pozzo

La Domotek Volley ha rinnovato la fiducia a Vandir Sergio Dal Pozzo, che anche per la prossima stagione ricoprirà il ruolo di vice allenatore al fianco di Mister Polimeni. Una riconferma che premia il lavoro svolto e la perfetta sintonia tra i due tecnici. Uomo di pallavolo e di sport, stimato in tutto l’ambiente, Dal Pozzo è ormai una colonna del volley calabrese dopo il suo arrivo dal Brasile diversi anni fa.

Preparatore atletico specializzato e allenatore di terzo grado, Dal Pozzo vanta un curriculum ricco di esperienze in diverse discipline, dal calcio a 5 al beach volley, passando ovviamente per la pallavolo indoor. Due anni fa, proprio nel ruolo di preparatore atletico con Palmi, ha contribuito alla conquista di Coppa Italia e Supercoppa di A3. L’anno scorso la sua integrazione è stata immediata e convincente. In collegamento da San Paolo in Brasile, dove attualmente si trova, il secondo allenatore ha condiviso con entusiasmo le sue impressioni sulla squadra in costruzione: “Il mio pensiero è già tutto rivolto alla prossima stagione con la Domotek. Sono felice di questo rinnovo e del progetto che stiamo portando avanti“.

Tra i punti fermi della squadra, Dal Pozzo sottolinea l’importanza delle riconferme: “Aver mantenuto giocatori come Zappoli, Lazzaretto e il nostro capitano Laganà è fondamentale. Sono uomini su cui possiamo contare, che conoscono già il nostro modo di lavorare”. Un discorso a parte merita il pubblico: “A Reggio abbiamo dei tifosi incredibili, veramente fuori categoria per la Serie A3. Giocare al PalaCalafiore con questo sostegno è un vantaggio enorme“.

Sui nuovi acquisti, il secondo allenatore si mostra entusiasta: “Davide Saita porta esperienza e qualità nel palleggio, mentre Luca Presta è un giovane di talento che conosco bene, idem Stabrawa. Stiamo costruendo un roster competitivo per puntare in alto“.

L’obiettivo dichiarato è la promozione in A2, ma Dal Pozzo sa bene che la strada sarà impegnativa: “Il nostro girone è sempre più competitivo, con squadre pronte a dare battaglia. Dovremo essere bravi a mantenere la concentrazione giorno dopo giorno, in allenamento come in partita“.

L’appuntamento è per fine agosto, quando la squadra si ritroverà a Reggio Calabria per iniziare la preparazione. “Non vedo l’ora di tornare e iniziare questa nuova avventura – conclude Dal Pozzo – Un abbraccio a tutti i tifosi che ci sostengono sempre“.