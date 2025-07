Domotek Volley, ceduto Pugliatti: “professionista meraviglioso e grande persona”

StrettoWeb

Un addio al giorno, una new entry al giorno. Sembra averci abituato così la Domotek Volley Reggio Calabria che da mercoledì sta annunciando parecchi movimenti di mercato sia in entrata che in uscita. La mattina, solitamente, è il momento degli addii. Dopo Soncini e Murabito, il club amaranto ha salutato anche Marco Pugliatti. Per il palleggiatore classe 1998, 20 presenze e 4 punti segnati, con una titolarità obbligata e accolta con grande responsabilità nei momenti più caldi della passata stagione, dopo l’infortunio di Esposito.

“Oggi salutiamo un professionista meraviglioso e una grande persona! Grazie Marco Pugliatti! Grazie di cuore!“, il messaggio social della Domotek Volley Reggio Calabria.