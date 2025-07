Domotek Volley, arriva una delle news più attese: riconfermato Zappoli

StrettoWeb

Il volley-mercato della Domotek Reggio Calabria entra nel vivo con una importantissima conferma. Enrico Zappoli c’è ed è pronta a difendere ancora una volta i colori della Città di Reggio Calabria. Nato a Porto Alegre, Guarienti Zappoli è arrivato in Italia nel 2014, ingaggiato dalla CMC Ravenna in Superlega. Dopo le esperienze nella massima serie austriaca (Hypotirol Innsbruck) e in quella tedesca (Buhl), è tornato definitivamente in Italia, vestendo le maglie di Mosca Bruno Bolzano (A2), Roma (A2) e Palmi (A3). Le ultime tre stagioni lo hanno visto protagonista in Sicilia con Aci Castello e Catania, tra A3 e Superlega.

Guarienti Zappoli vanta un curriculum di tutto rispetto, con oltre 200 presenze nei campionati di Serie A: 70 in Superlega, 37 in A2 e 110 in A3. Un giocatore di grande esperienza e talento, pronto, nuovamente alla sfida.

Siamo reduci da una stagione esaltante. Hai mai ripensato a quel finale di campionato, a tutte le difficoltà superate? Cosa sarebbe potuto succedere senza infortuni e intoppi?

“Ripensandoci, è facile dire che le cose potevano andare diversamente. Con tutto il gruppo a disposizione, chissà. Però, allo stesso tempo, credo che proprio quelle difficoltà ci abbiano reso più uniti e compatti. Dopo l’infortunio grave di Lorenzo Esposito e altre situazioni complicate, potevamo mollare, invece abbiamo fatto qualcosa di straordinario“.

Ora si cerca di fare ancora meglio. Che campionato ti aspetti?

“Fare meglio dell’anno scorso sarà complicato: siamo arrivati in alto, anche se non in finale. Quest’anno mi aspetto un campionato ancora più duro: molte squadre si sono rinforzate in modo impressionante. Dovremo lavorare tantissimo se vogliamo migliorare.”

Ti manca il pubblico del PalaCalafiore?

“Sì, tantissimo. Io sono arrivato a dicembre, a metà stagione, e non vedo l’ora di vivere un intero campionato con questo calore ogni domenica. Spero inizino presto le amichevoli per sentire subito l’energia della gente.”

Hai parlato con il mister della nuova squadra? Ci sono molti cambi, soprattutto tra i centrali.

“Sì, è stato un mercato complicato ma allo stesso tempo avvincente: non era facile trattenere i perni fondamentali ed implementare il gruppo Ma credo che sarà una squadra tosta, sono ottimista.”

Intanto Reggio Calabria si prepara ad accogliere la nuova stagione con entusiasmo, pronta a sostenere la squadra fin dalle prime battute