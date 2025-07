Domotek Volley, arriva Giulio Parrini: “mi hanno parlato del calore di Reggio. PalaCalafiore da brividi”

StrettoWeb

La Domotek Volley Reggio Calabria comunica con soddisfazione l’ingaggio di Giulio Parrini, primo rinforzo per la prossima stagione. Il giovane schiacciatore, classe 2005, arriva dopo l’esperienza positiva con la Rinascita Lagonegro che lo ha visto protagonista nella conquista della promozione in Serie A2. Parrini, 198 cm di altezza, è considerato uno dei più promettenti talenti del volley italiano. Formatosi nel settore giovanile della Vero Volley Monza, ha collezionato importanti risultati nelle categorie Under prima di trasferirsi a Cuneo in Serie C. Proprio con la maglia piemontese ha vinto il titolo regionale Under 19 venendo premiato come MVP della finale dopo una prestazione da 30 punti.

La scorsa stagione in Serie A3 con Lagonegro ha rappresentato per lui un’importante stagione, culminata con la promozione in A2. La società reggina ha agito con tempestività per assicurarsi le prestazioni di questo giovane atleta che andrà ad arricchire il reparto degli schiacciatori. “Giulio rappresenta esattamente il tipo di giocatore su cui vogliamo puntare – commenta il Mister Antonio Polimeni – Un ragazzo talentuoso, con grande voglia, fortemente motivato e con margini di miglioramento che potrà crescere al fianco dei nostri giocatori più esperti. Siamo convinti che potrà dare un importante contributo alla squadra“.

L’arrivo di Parrini segna l’inizio della costruzione del roster per la prossima stagione, con la Domotek Volley che intende confermare la sua ambiziosa politica di valorizzazione dei giovani talenti.

“Ho scelto Reggio Calabria perché mi è stata proposta una bellissima iniziativa sportiva e progettuale. Mi ha chiamato il mister chiedendomi se volessi partecipare a questo progetto ambizioso. Reggio Calabria è una società che ha la nomea di essere lottatrice, e credo di sposare pienamente il loro progetto“.

“Che pallavolista sono? Un giovane con tanta voglia di dimostrare il mio valore. Sono ambizioso e non mi accontento. L’ambiente qui mi sembra perfetto per crescere“.

“L’esperienza in nazionale giovanile? Mi sono trovato benissimo. Sono momenti che formano, ti mettono a confronto con altri ragazzi di qualità e ti fanno maturare sia tecnicamente che mentalmente. Conosco poco Reggio Calabria, ma mi sono informato. Amici che ci sono stati me l’hanno descritta come una città bellissima e calorosa. L’anno scorso, durante la semifinale per la A2, il palazzetto era stracolmo, una vera volley-mania! Spero di rivivere quell’atmosfera.

“Il Palasport? Ci ho giocato la prima di campionato l’anno scorso ed è impressionante: quel maxi schermo LED, la capienza, l’organizzazione… un ambiente che dà i brividi! Il mister mi ha conquistato con la sua determinazione. Credo che il suo carattere sia quello giusto per spronarmi. Spero di ripagare la fiducia e di rendermi utile alla squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa avventura. Grazie a tutti per l’accoglienza e… forza Domotek!”, ha concluso Parrini.