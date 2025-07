Domotek Volley, è addio con Picardo: “con te anni fantastici, per sempre uno di noi”

StrettoWeb

Addio alla mattina, riconferma o benvenuto nel pomeriggio. Lo schema con cui la Domotek Volley sta informando i propri tifosi attraverso una raffica di annunci, ormai da diversi giorni, è ben consolidato. Alla curiosità di conoscere i volti nuovi e i profili di chi resta, per capire come sarà composto il roster 2025-2026 dei reggini di mister Polimeni, si affianca anche un velo di comprensibile malinconia per chi parte.

Oggi, la società reggina ha salutato Antonio Picardo, uno dei perni di questi due anni in riva allo Stretto. Il centrale di Isernia, protagonista della cavalcata Playoff della scorsa stagione, ha chiuso con 20 presenze, 96 punti e 20 muri. “Salutiamo una persona straordinaria che ha vissuto con noi due anni fantastici! Per sempre uno di noi! Grazie Antonio Picardo!!“, il messaggio social della Domotek Volley.