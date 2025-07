Domenico Maggio saluta il Siracusa: andrà alla Scafatese. La lettera d’addio

StrettoWeb

Domenico Maggio saluta il Siracusa. Dopo la promozione in Serie C, l’esperto attaccante è pronto a firmare per la Scafatese, avvicinandosi a casa. Il giocatore ha salutato il club siciliano con una lettera d’addio pubblicata attraverso un video social. “Fa parte del ciclo della vita, ogni cosa ha un inizio e una fine, ma la mia storia con questo posto magico non finirà mai. Cara Siracusani, non è facile, ma dopo due stagioni indimenticabili, fatte di battaglia e duro lavoro, sorriso e delusione, orgoglio e sacrificio, fino alla giornata più grande, è arrivato il momento di salutarci”.

“Quando sono arrivato qui sapevo che avrei indossato una maglia importante, ma non immaginavo che questa città e questa gente dal cuore enorme l’avrebbe potuto dare così tanto. Non dimenticherò mai le emozioni che abbiamo vissuto insieme, i gol che mi hanno permesso di scrivere il mio nome nella storia di questo club, i cori del De Simone e soprattutto della Curva Anna, che non mi hanno mai lasciato solo, i sorrisi dei bambini che riempivano lo stadio indossando una maglia e che gridavano il mio nome con quegli occhi pieni di sogni”

“Abbiamo condiviso davvero tutto, ma soprattutto abbiamo condiviso la gioia di vincere insieme, un campionato storico, i voti di Michele Bilelli in festa alla Serie del quattro Maggio, il nostro evento in città. Li porterò sempre con me e ogni volta che ripenso a quella festa sento ancora il grido. Io, sin dal primo momento, ci ho messo tutto il cuore. Essere diventato per voi non solo il capitano, ma anche un singolo, in tutto l’intervento è il regalo più bello che il corso mi potesse dare. Siracusa è stata e sarà sempre casa e io, ovunque andrò, mi sentirò sempre Siracusano. Ringrazio la società, ogni compagno, ogni membro dello staff e soprattutto voi, tifosi azzurri, che rendete questo club ancora più speciale.

“È tempo di tornare vicino alla mia famiglia, ma vi assicuro che una parte di me resterà sempre in questa città e che il mio cuore sarà sempre azzurro. C’è una canzone che negli ultimi due anni ho sempre fatto risuonare nel nostro spogliatoio. Il titolo è ‘Tu non lo sai’. Ecco, ora la cambio, è così. Siracusa, tu lo sai che sto cuore è innamorato pazzamente sulle te. Non vi dimenticherò mai. Ciao Siracusa, ciao Siracusani. Mimmo Maggio”.

La risposta del presidente Ricci

Alla lettera di Maggio ha risposto il presidente Ricci, ringraziando il giocatore.

“Caro Mimmo,

quando ho deciso di scegliere te come primo acquisto in assoluto da Presidente del Siracusa, sapevo che calciatore stavo prendendo. Non sapevo, però, che avrei avuto la fortuna di conoscere un uomo davvero come pochi. Hai indossato la nostra maglia sempre con coraggio, giocando con il cuore e affrontando ogni sfida a testa alta. Sei stato un vero capitano dentro e fuori dal campo: hai segnato gol pesanti, hai lottato come un Leone, hai trascinato i tuoi compagni e hai dato l’esempio ai più giovani. E insieme, siamo arrivati dove volevamo: in Serie C. Ma il tuo valore va oltre. Hai conquistato una Città, hai acceso l’orgoglio di una tifoseria, sei entrato nel cuore dei bambini come solo i veri simboli sanno fare. Da presidente, ma soprattutto da Siracusano acquisito come te, ti dico grazie. Grazie per l’esempio, per l’impegno, per l’umanità. Siracusa per te è famiglia. Tu per noi sei famiglia. E questa sarà sempre casa tua. Ti voglio bene, Capitano!”.