Disservizi ferroviari a Rosarno, la denuncia: “ore sotto il sole, ritardi e disorganizzazione” | FOTO e VIDEO

Una vera e propria disavventura quella capitata a circa 150-200 passeggeri che viaggiavano sulla tratta ferroviaria Rosarno-Villa San Giovanni. A causa di alcuni disservizi ferroviario, causati dalla manutenzione sulla linea, i passeggeri sono stati costretti a scendere alla stagione di Rosarno e non hanno trovato i bus ad attenderli. Fra disorganizzazione e ritardi, le persone sono rimaste ad aspettare per parecchio tempo sotto il sole estivo.

Di seguito la denuncia fatta da un nostro lettore: “la tratta ferroviaria Rosarno-Villa S. Giovanni è interrotta per manutenzione sulla linea. Sono stati impiegati bus sostitutivi, ma in totale disorganizzazione. I passeggeri in direzione Villa (tra 150 e 200) sono stati fatti scendere alla stazione di Rosarno, dove NON hanno trovato i bus. I bus sono arrivati dopo 30 minuti di attesa sotto il sole, senza alcun supporto.

All’arrivo del primo bus gli operatori -non per loro colpa- in difficoltà, hanno smistato i viaggiatori con i criteri che ritenevano più opportuni. Un’ora dopo, alle 9:00, ci sono ancora persone a terra in attesa del bus successivo. Partito alle 09:00 da Rosarno, stimo di arrivare a Villa almeno per le 10:30, dato che il bus dovrà prima fermare a Gioia Tauro, Palmi, Scilla“.