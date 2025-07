Dierre Basketball: formula e modalità della Serie C 2025-2026

StrettoWeb

Novità ed un campionato “tutto diverso” per la DierreBasketball Reggio Calabria inserita nel raggruppamento West.

Considerati i numeri crescenti del girone il Comitato organizzatore comunica quanto segue: “il Settore Agonistico ha comunicato la composizione del Girone P di Serie C, in cui sono inserite le squadre siciliane e calabresi. Il girone è inserito nella Conference Sud e avrà una promozione diretta in Serie B Interregionale, attraverso i play-off.

Le squadre sono divise in due sottogironi. Nel Sottogirone West: Cestistica Gioiese, Dierre Reggio Calabria, Castanea Messina, Peppino Cocuzza Basket Milazzo, Svincolati Academy, Basket Scicli Meerkat, Cus Palermo, Nuova Pall. Marsala, Virtus Trapani. Nel Sottogirone East: Basket Giarre, PGS Sales Catania, Olympia Basket Comiso, Sport Club Gravina, Cus Catania, Alfa Basket Catania, Siracusa Basket, Gela Basket, Nova Basket.

Al termine delle 16 partite di regular season, le prime cinque dei due sottogironi sono ammesse alla Poule Promozione, le ultime quattro alla Poule Retrocessione. Le squadre portano con sé i punti della prima fase negli scontri diretti e affrontano le formazioni dell’altro girone, per un totale di 10 partite nella Poule Promozione e 8 nella Poule Retrocessione.

Le prime sei sono ammesse ai play-off al meglio delle tre gare; le squadre dal 7º al 10º posto partecipano al play-in in gara secca per qualificare altre due squadre ai play-off. Per la Poule Retrocessione, le ultime due retrocedono direttamente; le squadre dal 3º al 6º posto parteciperanno al play-out che mette in palio una sola salvezza, per un totale di 5 retrocessioni.”