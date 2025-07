“Diario di bordo: in rotta verso l’anima”: il suggestivo spettacolo del Liceo “T. Gullì” | FOTO

StrettoWeb

Il 6 luglio, il meraviglioso scenario del Circolo Polimeni ha fatto da cornice a un evento splendido, un vero e proprio viaggio nell’anima e nelle emozioni, portato in scena dai giovani talenti del Liceo “T. Gullì”. Un appuntamento che ha coinvolto il pubblico in un’esperienza artistica ricca di intensità e creatività, sotto il titolo evocativo di “Diario di bordo: in rotta verso l’anima“. L’atmosfera magica della serata è stata resa possibile dall’eccellente organizzazione e dalla sinergia tra le diverse arti. La magistrale direzione musicale del maestro Cettina Nicolosi ha guidato l’orchestra, composta da studenti appassionati e preparati, attraverso arrangiamenti originali di pezzi classici e brani tratti da celebri colonne sonore cinematografiche.

L’orchestra ha saputo trasmettere energia e profondità, catturando l’attenzione del pubblico, numeroso ed entusiasta. A completare la coinvolgente performance il coro del Liceo, diretto con maestria da Iside Gurnari, che ha regalato momenti di grande emozione, esibendo voci piene di sentimento. Ai momenti musicali si sono alternati interventi di poesia e brevi scene teatrali, curati dalla prof.ssa Cara, e balletti che hanno aggiunto un tocco di movimento e raffinatezza, ideati dal prof. Bagnato. Gli sfondi artistici, realizzati dal prof. Adorato, hanno conferito profondità e suggestione alle rappresentazioni, trasformando il palco in un vero e proprio spazio di sogni.

Il Dirigente Scolastico del Liceo “T. Gullì”, prof. Francesco Praticò, in conclusione della serata, con il suo discorso, ha sottolineato i meravigliosi risultati ottenuti dai giovani talenti del suo Liceo, che rappresentano uno stimolo per tutta la comunità scolastica, rafforzando la convinzione che l’arte e la creatività siano strumenti fondamentali di crescita e di espressione.

L’intera serata è stata un viaggio multisensoriale, un perfetto mix di musica, parola e danza, in grado di coinvolgere e toccare il cuore di tutti i presenti. Un successo che testimonia il talento, la passione e l’impegno dei giovani del Liceo “T. Gullì”, e che lascia presagire un futuro ricco di promettenti iniziative artistiche. Tutti bravissimi i protagonisti di questa serata indimenticabile, di questa avventura, che tra musica, poesia e danza, hanno trasformato un semplice evento in un vero e proprio diario di bordo, in rotta verso l’anima.