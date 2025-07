Democrazia Partecipata a Messina: al via la raccolta delle proposte dei cittadini

StrettoWeb

Il Comune di Messina ha avviato la procedura per la definizione degli interventi da finanziare nell’ambito della Democrazia Partecipata 2025, come previsto dal Regolamento comunale approvato con Delibera del Consiglio n. 215 del 30 giugno 2023, in attuazione dell’art. 6 della L.R. 5/2014 e successive modifiche. Grazie a un fondo di € 112.664,55, pari al 2% delle somme trasferite dalla Regione Siciliana, i cittadini, le associazioni, i comitati e gli enti con sede operativa nel Comune di Messina potranno proporre progetti per migliorare la città, scegliendo tra sei aree tematiche:

Ecologia, ambiente, decoro urbano, sanità Opere pubbliche e rigenerazione urbana Politiche giovanili, scolastiche, sociali, pari opportunità Politiche culturali, sportive e promozione turistica Cura dei beni comuni Viabilità, mobilità e innovazione tecnologica

Le proposte potranno essere inviate entro le ore 23:59 del 31 agosto 2025, esclusivamente per interventi su beni comunali e relativi alla realizzazione di opere o all’acquisto di beni durevoli. I cittadini potranno presentare una sola proposta, compilando l’apposita scheda disponibile sul sito istituzionale del Comune attraverso SPID o CIE, all’indirizzo https://serviziweb.comune.messina.it/inserisciProposta.php oppure tramite PEC, o consegnandola presso le sedi circoscrizionali e l’Ufficio elettorale di Palazzo Zanca nei giorni indicati. Entro il 15 ottobre sarà approvato il Documento sulla Partecipazione, contenente le proposte ammesse, che saranno sottoposte a votazione pubblica.

Le parole di Basile e Minutoli

“La Democrazia Partecipata è uno strumento concreto per coinvolgere la cittadinanza nelle scelte che riguardano il futuro della città. Invitiamo tutti i messinesi a partecipare, a portare idee, a sentirsi protagonisti di un cambiamento condiviso e responsabile. È con il contributo di ciascuno che possiamo costruire una Messina più vicina alle esigenze reali delle persone”, dichiarano il Sindaco Federico Basile e l’Assessore ai Servizi al Cittadino Massimiliano Minutoli.