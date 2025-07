Delianuova, l’Assessore Maria Rosa De Marte aderisce alla Lega

StrettoWeb

Nuove adesioni alla Lega Calabria. Questa volta ad aderire al partito rappresentato in Provincia di Reggio Calabria dal Commissario e Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani è l’Assessore del Comune di Delinuova, Maria Rosa De Marte: “aderisco alla Lega Calabria con grande entusiasmo. Un partito che sta lavorando bene e che sta percorrendo la strada giusta, quella dell’ascolto dei territori. Questo è il modo che ho di intendere la politica e queste sono le caratteristiche che riconosco nel Consigliere Regionale Giuseppe Mattiani con il quale proseguiremo il nostro percorso politico. Questo mi onora e mi rende particolarmente entusiasta. Lavoreremo con sempre maggiore impegno per la nostra comunità di Delianuova, per il raggiungimento di obiettivi sempre più ambiziosi e sono convinta che insieme alla Lega Calabria riusciremo nel nostro intento.”

Parole di soddisfazione del Commissario Regionale Filippo Mancuso e del Commissario Provinciale Giuseppe Mattiani:“la Lega Calabria cresce. Cresciamo in tutto il territorio calabrese. Stiamo lavorando bene e cittadini e Amministratori stanno apprezzando il nostro progetto politico, perché stiamo dimostrando credibilità, solidità e capacità di ascolto dei territori. Continueremo su questa strada. L’adesione al partito dell’Assessore De Marte ci rende ancora più forti. Riponiamo in Lei grande fiducia e siamo convinti che insieme riusciremo a lavorare bene per il futuro di Delianuova e dell’intero comprensorio. Così il Presidente Mancuso. “Sono particolarmente felice dell’adesione alla Lega Calabria di Maria Rosa. Nutro grande stima nei suoi confronti. La merita per l’impegno e la competenza che quotidianamente pone a servizio del Comune di Delianuova nel ruolo di Assessore che ricopre. D’altronde i risultati Le stanno dando regione. Non ho dubbi che da oggi lavoreremo ancora con maggiore sinergia, nell’interesse di Delianuova e dell’intero territorio”, conclude così il Consigliere Regionale, Giuseppe Mattiani.